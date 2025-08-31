Психиатр объяснил, что нужно делать родителям после 1 сентября

Если ребёнку что-то не понравится, следует разобраться в проблеме и постараться её решить.

© РИА Новости

Кроме того, необходимо показывать ему свою безусловную любовь и поддержку вне зависимости от оценок и достижений. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Михаил Тетюшкин.

«На мой взгляд, поскольку это всё сугубо индивидуально и тут не может быть каких-то общих рекомендаций, то я бы сконцентрировался на том, чтобы дать ребёнку понять, что то, что он идёт в школу, то, что он будет делать в школе, то, что он будет получать какие-то оценки, то, что у него будет получаться или не получаться — все эти варианты являются абсолютно нормальными. Это ни в коей мере не говорит о том, что он плохой, лучше или хуже. И что родители в любом случае его любят и поддерживают безусловно вне зависимости от каких-то его успехов или неуспехов в школе. То, что ему может в школе что-то не понравиться — об этом можно сказать: "Что-то тебе может не понравиться, что-то понравится, посмотри, попробуй, потом обсудим, что с этим можно сделать и как". То есть, на мой взгляд, здесь надо зафиксировать момент, то, что родители любят ребёнка, поддерживают ребёнка и помогут ребёнку в любом случае. И его оценки, его достижения или недостижения не являются приоритетом абсолютно, по крайней мере, в начальной школе точно».

Ранее эксперт по этикету призвала «ни в коем случае» не дарить лилии и сухоцветы учителям на 1 сентября.