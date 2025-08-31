Как детям-сиротам помогают справиться с учебой

Сегодня в российских детских домах проживает более 30 тысяч детей-сирот. Большинство из них - подростки. Одной из проблем подростка-сироты считается школьная неуспеваемость. Как правило, школьнику некому помочь с непонятной темой по предмету - и количество "двоек" и "троек" растет со страшной скоростью. Может ли ребенок, оставшийся без родителей, учиться на "пятерки" и получить профессию мечты? Эксперты и специалисты уверены - может. Но, как любому школьнику, ему нужна помощь. Центр развития соцпроектов запустил уникальный проект "Курс на пять", который помогает победить "тройки", получить за ОГЭ и ЕГЭ высокие баллы и выбрать интересную профессию.

© РИА Новости

«В детских домах нет возможности оплачивать воспитанникам репетиторов, воспитатели не успевают помочь им с уроками, школьные учителя не занимаются с ребятами дополнительно, да и не у всех приемных родителей есть возможность помогать или платить за занятия, — говорит Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов. — Долги по предметам копятся, из-за плохой учебы ребятам могут не выдать школьный аттестат. Некоторые, кое-как сдав экзамены, поступают в колледжи на неинтересные им специальности, лишь бы поступить, и по профессии потом не работают. Без хорошего среднего образования сироты рискуют оказаться в бедности, попасть в зависимость от вредных привычек и даже совершить преступление. Более 10 лет назад мы придумали проект "Курс на пять", благодаря которому подростки-сироты 8-11 классов могут заниматься с репетиторами по математике, русскому, английскому, истории и другим предметам. Занятия проходят каждую неделю с октября про май. За это время можно не только подготовить ребят к экзаменам, но и закрыть долги в учебе, а главное - помочь им поверить в свои силы. Мы предлагаем присоединиться к акции "Дети вместо цветов" и вместо покупки множества букетов к 1 сентября помочь детям-сиротам получить хороший старт в будущее, ведь, как известно, знания - сила».

Заниматься по программе проекта могут ребята из приемных семей, воспитанники детских домов, реабилитационных центров и других учреждений из любого региона - учеба проходит дистанционно. Участники проекта отмечают: учеба организована так, что, несмотря на коллективные занятия, каждому ученику уделяется необходимое внимание и время. Ребята не только подтягивают знания, понимают предметы, но и сдают экзамены на оценки, о которых даже и мечтать не смели.

«Из-за особенностей пребывания подростков в нашем семейном центре, сложно планировать занятия, — рассказывает специалист по социальной реабилитации Семейного центра Надежда Решетникова. — Ребенок может в любой момент поступить в центр или уйти из него в семью. Нам очень хотелось помочь ребятам закрыть долги по предметам за прошлые годы, иначе им не выдали бы аттестат. "Курс на пятерку" оказался для нас настоящей палочкой-выручалочкой. Наши дети подтянулись по предметам и исправили свои оценки. Когда мы подавали заявку на участие в проекте, у нас было два девятиклассника. Одного мальчика передали в семью, а второй, Елисей, до сих пор находится у нас. В этом году он сдал ОГЭ, по всем предметам "четверки". Перед экзаменами его проконсультировали преподаватели проекта, это очень помогло снизить тревожность. Елисей понял, что его поддерживают, что есть взрослые, которые о нем заботятся и переживают, а это для него очень важно».

Влад живет в приемной семье третий год. Проблемы с учебой не давали покоя всей семье. Некоторые предметы давались мальчишке с трудом - в школе толком ничего не объясняли, ошибки не разбирали. Денег на репетиторов в семье не хватало. "Курс на пять" ему нашла мама. В этом году парень сдал на четверки ОГЭ по русскому и математике, поступил в профильный физико-математический 10 класс и мечтает стать геологом. "Домашние задания я давно делаю сам, но родители и репетиторы помогают мне, если я что-то не понял, - рассказывает школьник. - Мне понравились подробные объяснения с решением примеров и разбором моих ошибок. В школе этого не хватает".

«В прошлом году пришлось сменить школу, и выяснилось, что знания у моего тогда еще восьмиклассника Вани нулевые, хотя оценки были хорошие даже по сложным предметам, — рассказывает папа-одиночка Александр. — Благодаря занятиям знания быстро восстановили. Экзамены и контрольные сын сдал на "отлично". Кроме того, у него появилась мотивация к учебе, теперь он собирается поступать в вуз на юридический факультет. Занятия проходят онлайн, преподаватели умеют заинтересовать школьников. Английский я слушал сам, это было прекрасно. Молодой человек буквально вынимал мозг из детей, чтобы они запоминали материал».

Мария, мама девятиклассника Даниила, отмечает дружескую атмосферу на уроках, хорошее отношение к детям.

«В коллектив сын вписался отлично, — рассказывает Мария. — Я слушала, как проходят уроки. Преподаватели успевают уделять время всем детям, дают конкретные задания каждому ребенку. В обычной школе детей много и за 45 минут учитель не успевает заниматься со всеми. Мой сын подходил к преподавателю со словами: "Я не понял тему", но ему никак не помогли. Я постоянно помогала ему делать уроки, объясняла ему материал так, чтобы он понял. Потому что, если ребенок ничего не понимает и ему никто не пытается помочь и объяснить, то проблемы растут, как снежный ком».

Ксения из Краснодарского края в этом году стала студенткой медвуза. Ксюша пять лет живет в приемной семье. В школе она старалась слушать внимательно, но не все было понятно. Участившиеся "тройки" удручали, лишали возможности исполнить мечту.

«В 13 лет я написала себе письмо в будущее: "Ксюша, я надеюсь, ты будешь хорошим специалистом и будешь помогать людям», — рассказывает первокурсница.

Она очень хотела стать врачом, но с "тройками" в медвуз не поступишь. В 8 классе мама записала ее на занятия проекта "Курс на пять" и мечта стала приближаться.