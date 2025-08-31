Детей предложили воспитывать по пути инженеров с ранних лет

Интерес к работе инженера надо прививать с детского сада, как это уже, например, делают в Рыбинске.

Об этом в поселке Сосново Ленинградской области заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Выступая на выездном заседании Морского совета, он рассказал о новшестве для детей, которое применяет двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн" для того, чтобы привлечь молодежь.

«Они издали детские книжки. Там нарисованы самолеты, вертолеты, ракеты. И они в детском саду детям рассказывают, что такое самолет, почему он летает. Детям очень интересно. И теперь выстроилась очень правильная система: детский сад - школа - вуз - предприятие», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, несмотря на то что такая образовательная система носит пока единичный характер, ее уже одобрили президент России.

«Думаю, что она имеет право на то, чтобы получить распространение по всей стране. Полагаю, что так и будет», — добавил Патрушев.

Перед поездкой в Сосново председатель Морколлегии вместе с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области открыл в Сестрорецке новый волейбольный зал школы-интерната "Олимпийский резерв".

Общаясь с молодыми волейболистами, Патрушев, который сам играет в волейбол и является главой наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, на примере обычного мяча показал, как Россия преодолевает санкции.

«В отношении нашей страны введено огромное количество санкций. Сложно представить себе, что такое количество санкций вообще может быть. Но это вызовы, угрозы, а с другой стороны - это возможности. И в том числе я вам сейчас продемонстрирую, какие возможности мы использовали», — сказал Патрушев, держа в руках волейбольный мяч.

Именно этими мячами, по его словам, играют сегодня и сами ребята, и все российские волейболисты. Но он напомнил, что еще несколько лет назад сборная России играла мячами японской фирмы Mikasa, которая считалась законодателем спортивной моды. Правда японцы решили "наказать" российских спортсменов и перестали поставлять мячи.

«Тогда мы сделали российские мячи, которые, на мой взгляд, лучше, чем Mikasa. И мы теперь не зависим ни от каких поставок, форму мы шьем сами, мячи делаем сами и так далее», — заявил Патрушев.

А еще он рассказал ребятам, как в юности ездил заниматься волейболом на электричке из Ленинграда в Удельную, где для переодевания и короткого отдыха были только палатки. В палатках и подтягивались вместо турников, которых не было на пожарных лестницах.