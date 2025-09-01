Что пожелать в День знаний школьникам, учителям и родителям

Картинки "С 1 сентября!" Специально ко Дню знаний "Газета.Ru" подготовила подборку картинок и открыток. Их можно бесплатно скачать и поделиться в социальных сетях либо отправить в сообщении в чате. Поздравления для учеников: от первоклассников до выпускников Подобрать нужные слова для каждого возраста просто. Главное — учитывать, что на душе у вашего школьника: радостное волнение, ожидание нового или легкая грусть от скорого расставания со школой. Для первоклассников (трогательные и воодушевляющие) * Поздравляю с твоим первым школьным днем! Пусть учеба будет веселым путешествием, полным интересных открытий и новых друзей. Желаю легких уроков и ярких впечатлений! * С Днем знаний, будущий отличник! Сегодня начинается твоя большая школьная история. Пусть она будет счастливой и увлекательной. Успехов тебе и верных друзей рядом! * Поздравляю с 1 сентября! Желаю, чтобы школьный звонок дарил радость, учебники открывали все свои секреты, а каждый день приносил новые достижения. В добрый путь! Стихотворение для первоклассника Блузки кружевные, Белые рубашки, Лица озорные — Это первоклашки! В школу вереницей Все несут букеты: — Мы идем учиться, До свидания, лето! ~Автор: Людмила Левина~ Для учеников средней школы * С Днем знаний! Пусть этот учебный год будет крутым: интересные уроки, веселые перемены, верные друзья и только хорошие оценки. Учись на отлично и не забывай отдыхать! * Ну вот, снова сентябрь! Желаю тебе в этом году не просто учиться, а гореть своими проектами, побеждать в олимпиадах и находить время на хобби. Пусть все получается легко! * Пусть этот год принесет море новых знаний, которые точно пригодятся в жизни. Учись, пробуй, ошибайся и снова пробуй! У тебя все получится! С 1 сентября! * Желаю, чтобы домашнее задание делалось за пять минут, контрольные были легкими, а в дневнике селились только плюсы! Удачного учебного года! Для старшеклассников и выпускников * Дорогой выпускник! Этот год — твой финальный рывок. Желаю уверенности в своих силах, легкой подготовки к экзаменам и правильного выбора своего пути. Пусть все задуманное сбудется! * С 1 сентября! Этот учебный год — как ключ к твоему будущему. Цени каждый момент, готовься усердно, верь в себя — и тогда все двери откроются. У тебя все получится! * Желаю в этом году найти именно ту профессию, которая будет приносить тебе радость. Пусть учеба дается легко, а ЕГЭ покажется пустяком. Вперед, к новым высотам! * Пусть этот год станет тем самым трамплином, который отправит тебя к яркому и успешному будущему. Верь в себя, не бойся сложных задач и помни: мы в тебя верим! Универсальные поздравления (подойдут для любого возраста) * С Днем знаний! Пусть учеба будет в радость, знания даются легко, а школьная жизнь радует новыми друзьями и яркими событиями. Успехов во всем! * Открывайте книги, ставьте цели и смело идите к ним! Желаю в этом учебном году огромных побед, больших и маленьких. С 1 сентября! * Новый учебный год — это как чистый лист. Пусть он будет наполнен только хорошими отметками, интересными событиями и приятными воспоминаниями. Удачи! Поздравления для учителей и классного руководителя Учителя — главные герои Дня знаний. Их поздравляют и родители, и ученики. Главное в этих поздравлениях — искренняя благодарность и уважение. Поздравления от родителей Здесь уместно подчеркнуть профессиональные качества педагога и выразить общие чувства от всего родительского коллектива. * Уважаемая [Имя Отчество]! От всего сердца и от имени всех родителей нашего класса поздравляем вас с Днем знаний! Благодарим за терпение, мудрость и огромный вклад в образование наших детей. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и благодарных учеников! * Дорогая [Имя Отчество]! В этот праздничный день желаем вам легкого и продуктивного учебного года. Пусть ваш профессионализм, душевная щедрость и терпение продолжают вдохновлять наших детей на достижения. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! С 1 сентября! * Уважаемый [Имя Отчество]! Примите самые теплые поздравления с началом учебного года! Мы искренне благодарны вам за создание в классе атмосферы доверия и творчества. Желаем вдохновения, уважения коллег и родителей, а также личного счастья и благополучия! Поздравления от учеников От детей самые ценные слова — это простые и настоящие. Можно использовать эти тексты для открытки или выступления на линейке. * Дорогая [Имя Отчество]! Поздравляем вас с 1 сентября! Спасибо за ваше терпение и интересные уроки. Мы очень ценим вашу поддержку и желаем вам в новом году много сил, здоровья и только хороших дней! * Любимый наш учитель! Желаем вам в этом году самого послушного класса! Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение. С Днем знаний! * [Имя Отчество]! Спасибо вам за то, что ведете нас за руку по стране знаний. Вы — наш путеводитель и лучший помощник. Желаем отличного настроения и творческих успехов в новом учебном году! * Спасибо, что учите нас самому важному. Вы — лучший наставник! С Днем знаний! Поздравления в стихах (универсальные, подойдут и от родителей, и от детей) С Днем знаний, наставники и педагоги! В учебном году вам успешной дороги. А в личных делах и добра, и удачи — Пусть все разрешаются жизни задачи. Пусть день улыбается каждый и новый, Пусть дети стараются снова и снова. Чуть больше терпения, больше здоровья — Для вас с уважением, миром, любовью! Или такой вариант: Вы к свету знаний вновь ведете Больших и маленьких ребят. Работе душу отдаете, За что вас все благодарят! Желаем легкого начала И радостных учебных дней, Чтоб все с успехом исполнялось, Жизнь становилась все светлей. Короткие и емкие поздравления для чатов и SMS Иногда лучше всего работает лаконичность. * Дорогой учитель! От всей души поздравляем с 1 сентября! Новых творческих идей и талантливых учеников! * С Днем знаний! Желаем энергии, вдохновения и гордости за своих учеников. * Пусть этот учебный год будет спокойным и радостным. Вы — прекрасный педагог, и мы вам очень благодарны! Поздравления для родителей Для родителей 1 сентября — это день гордости, волнения и новых надежд. Поздравьте друг друга — вы тоже заслужили эти слова! Ведь новый учебный год — это марафон, в котором важна поддержка всей команды. Поздравления для мамы (от папы, бабушки, подруг) * Дорогая мама, с Днем знаний тебя! Сегодня твой ребенок делает новый важный шаг, и это во многом твоя заслуга. Желаю тебе в этом году терпения, спокойствия и гордости за успехи своего школьника. Пусть уроки делаются без слез, а дневник радует только хорошими оценками! * Дорогая, поздравляю с 1 сентября! Наша кроха уже такая взрослая. Желаю тебе мудрости, легкости и больше свободных вечеров в этом учебном году. Помни, ты — лучшая мама и прекрасная помощница для нашего ученика! * Мамочка, с началом учебного года! Ты — главный организатор, репетитор и вдохновитель в нашей семье. Пусть этот год будет продуктивным и спокойным. Знай, что мы тебя очень ценим! Поздравления для папы (от мамы, родственников) * Дорогой папа, с Днем знаний! Ты — наш главный защитник и мотиватор. Желаю тебе в этом году железного спокойствия, мудрых решений в сложных учебных задачах и гордости за своего ребенка. * Папуля, с 1 сентября! Желаю тебе терпения, чтобы объяснять законы физики, и чувства юмора, чтобы переживать все школьные перипетии. Вместе мы справимся! * Любимый, поздравляю с началом нового этапа в жизни нашего ребенка. Пусть его успехи радуют тебя, а родительские чаты не доставляют хлопот. Ты — лучший папа на свете! Общие поздравления для родителей (в общем чате родителей, от друзей) * Дорогие родители, с Днем знаний! Наш учебный год тоже начался. Желаю вам море терпения, океан спокойствия и будьте готовы к неожиданным открытиям. Пусть ваш ребенок радует вас своими успехами, а вы находите время на себя! * Родители, с 1 сентября! Наша миссия "Домашнее задание" снова в активной фазе. Желаю вам выдержки, понимания и поменьше ночных бдений над учебниками. Пусть этот год будет легким и успешным для всей вашей семьи! * Поздравляем с началом учебного года! Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера поддержки и взаимопомощи, а школьные будни проходят гладко и радостно. Вы — лучшая команда для своего ребенка!