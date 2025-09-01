Ребенок не спит ночами: как бороться с зависимостью от телефона

Во-первых, нужно отбирать телефон у своего чада только в крайнем случае - если ребенок не спит ночами, демонстрирует признаки зависимости, влияющие на здоровье и поведение, а также использует устройство для травли или просмотра недопустимого контента.

Если просто лишить гаджета, то это может вызвать стресс и агрессию, а также привести к проблемам в социальной жизни. Поэтому лучше на своем примере показать подрастающему поколению другие способы проведения досуга и заинтересовать.

Во-вторых, важно установить правила пользования телефоном, ведь он не враг, а инструмент, с которым детям и подросткам тоже нужно уметь обращаться.

Если ребенок не соблюдает договоренности, нужно провести с ним доверительную беседу. Это поможет установить новые условия, учитывающие интересы обеих сторон.

В-третьих, нельзя покупать смартфон в раннем детстве. В 6-9 лет можно приобрести смарт-часы или кнопочный телефон для связи. В 9-12 лет - дать гаджет с родительским контролем и ограниченным интернетом. А с 13 лет уже начать расширять возможности вместе с обсуждением ответственности, передает "Тульская служба новостей".