Как определить норму сна для школьника

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT рассказал, что режим сна школьника зависит от возраста.

© unsplash

Специалист отметил, что для начальных классов, средней школы и старшеклассников разные показатели.

«У тех, кто учится в начальных классах, потребность в сне гораздо больше. Затем она постепенно снижается, и старшеклассники уже постепенно приближаются к величинам нормальной продолжительности сна — как у взрослого человека», — объяснил Калинкин.

Он рассказал, что, зная норму сна ребёнка, которую обычно можно вычислить в период отдыха и отсутствия стрессовых факторов, родители могут сместить время его засыпания на более ранние часы. Такой подход поможет сделать утреннее пробуждение более лёгким.

«Сделать это, конечно, заранее. Хотя бы за несколько дней до 1 сентября, чтобы уже к этой дате подвести нормальный режим сна и бодрствования», — добавил сомнолог.

Врач также рассказал, сколько времени ребёнку можно спать, вернувшись из школы домой, без вреда для ночного сна.

«У начальных классов потребность во сне гораздо больше, поэтому если ребёнок не доспал, то днём он может поспать. Тогда он будет намного лучше себя чувствовать и выполнять домашнее задание. Но всё-таки такой дневной сон не должен быть очень продолжительным... Может быть, час-полтора», — заключил Калинкин.

