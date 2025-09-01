Учитель рассказала, когда лучше начинать готовиться к ЕГЭ

Учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман в интервью радио Sputnik рассказала, когда выпускникам следует начинать готовиться к ЕГЭ и как грамотно подойти к выбору репетитора.

© Вести Подмосковья

Многие одиннадцатиклассники помимо учебы в школе посещают специальные курсы или обращаются к репетиторам, чтобы тщательнее подготовиться к весенне-летнему сезону экзаменов.

«Вопрос не в том, когда начинать подготовку, а в том, настроен ли ребенок на работу и получение знаний. Если ребенок готов трудиться, можно качественно подготовиться за полгода, а если нет, то лучше растянуть на подольше. Каждому нужен индивидуальный подход», - отметила Гартман.

По словам педагога, репетитор на старте занятий оценивает, какая у ребенка база и есть ли пробелы. После этого уже идет подготовка. При выборе репетитора важно учитывать психологический аспект, чтобы ребенку было комфортно.