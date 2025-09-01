В каких странах ставятся оценки за поведение в школах

В некоторых регионах России 1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по введению оценок за поведение. Их предполагается выставлять с 1-го по 8-й класс в течение всего учебного года.

ТАСС подготовил материал о распространенности этой практики в странах мира.

Белоруссия

Оценки за поведение в Белоруссии выставляют ученикам всех классов школы (1-11) в ходе промежуточной и итоговой аттестаций и выражается характеристиками "примерное", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное". Оценка не влияет на средний балл аттестата и носит информативный характер. При этом с 1 сентября 2025 года ученики с неудовлетворительными оценками за поведение по итогам текущего года не смогут участвовать в конкурсах на поступление в гимназии и школы (правило не касается начальной школы).

Венгрия

Поведение в Венгрии оценивается по четырехбалльной шкале: плохое, вариативное, хорошее и примерное.

Италия

В октябре 2024 года в итальянских школах вновь начали выставлять оценки за поведение, которые впервые были введены в 1924 года при правительстве Бенито Муссолини и отменены в 2000 года Это произошло из-за роста проявлений актов агрессии по отношению к учителям (в 2024 года было зафиксировано около 40 случаев, что вдвое больше, чем в 2023 года). Существует шкала от 1 до 10. Если балл равен шести, то ученик должен пройти тест по гражданскому воспитанию, если пять и ниже, то он остается на второй год (даже при хорошей успеваемости).

Китай

Здесь существует система оценки общего качества полученного образования и способностей всех учащихся средних школ. В рамках этой системы под названием "Комплексная оценка качеств" в конце каждого семестра или учебного года учащиеся оцениваются в соответствии с их показателями по семи направлениям, куда помимо классической успеваемости входит оценка "моральных качеств", а также способности к коммуникации и сотрудничеству. "Комплексная оценка качеств" включается в личное дело ученика, она служит справочной информацией и учитывается при переходе в старшую школу, поступлении в колледж или университет.

Норвегия

В этой стране система оценки поведения учащихся действует с 1939 года Оценивание происходит дважды в год, до восьмого класса в формате замечаний учителя, позднее - путем выставления баллов. На это влияет личная дисциплина, отношения с окружающими, а также соблюдение правил конкретной школы.

Польша

В Польше оценки за поведение ставят начиная с четвертого класса - после перехода в среднюю школу. Учитывается дисциплина и выполнение правил, работа над домашними заданиями, проявление уважения к одноклассникам и учителям. Поведение оценивается как позорное, неуместное, правильное, хорошее, очень хорошее и образцовое.

США

В США также существует система оценивания учащихся за поведение, но она варьируется в зависимости от штата. Департамент образования каждого штата разрабатывает шкалу и критерии (в частности, отсутствие опозданий, готовность домашнего задания, уважение к преподавателю и другим учащимся). В случае ухудшения поведения учитель напоминает ученику о снижающемся балле. Для самых проблемных учащихся, которые ведут себя деструктивно и мешают образовательному процессу, разрабатываются индивидуальные планы коррекции поведения (Behavior Intervention Plans).

Турция

В начальной и средней школах Турции тоже распространена практика выставления оценок за поведение. Она должна помогать демонстрировать целостную картину развития учащегося, не только его академические достижения. Эти оценки, как правило, включаются в общую ведомость успеваемости учащегося, а также могут повлиять на решение учителя при выставлении годового балла за предмет. При этом значимость поведенческих оценок при выставлении общего балла строго не регламентирована.

Франция

Оценка за поведение выставлялась в французских средних школах с 2006 года по 20-балльной шкале (учитывалось соблюдение правил учебного заведения, посещаемость и др.), но в 2014 года она была отменена. Однако в настоящее время если при сдаче экзаменов возникает ситуация, когда комиссия не может определиться с баллом, она тщательно изучает досье ученика на предмет замечаний о поведении. Если таковых нет, то учащийся имеет все шансы на повышение балла и наоборот.