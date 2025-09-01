Как раньше оценивали поведение учеников в России

С 1 сентября 2025 года в 84 школах ряда регионов РФ стартовал пилотный проект оценивания поведения школьников.

ТАСС подготовил материал об истории оценок за поведение в России.

Российская империя

Практика оценивания поведения учащихся в России берет начало в эпоху императрицы Екатерины II и ее реформ образования, заложивших основу общеобразовательных учреждений. В 1780-х годах была учреждена система народных училищ. В руководстве для учителей первого и второго классов училищ были введены градации поведения учеников: "хорошее", "посредственное" и "худое". Такие или схожие отметки по способности, прилежанию и поведению выставлялись до 1830-х годов включительно.

В 1840-х годах российские школы перешли к пятибалльной системе оценки успеваемости. В 1874 году Министерство народного просвещения издало "Правила для гимназий и прогимназий". Этим нормативным документом устанавливалась детальная регламентация учебной жизни гимназистов, регулировалось в том числе поведение учащихся. На основе правил различные учебные заведения составляли свои редакции уставов, где могла быть предусмотрена отдельная отметка за поведение. Ставилась она на основе записей в штрафных журналах (их часто называли кондуитами), где фиксировались проступки учеников.

РСФСР и Советский Союз

После Октябрьской революции 1917 года пришедшие к власти большевики отказались от балльной системы оценки знаний и поведения учащихся. Дореволюционную практику упразднило принятое 31 мая 1918 года постановление Наркомпроса "Об отмене отметок". Школа перешла к обозначениям "изучал(а)", "проработал(а)" и другим. Поведение при этом не оценивалось, "кондуиты" были запрещены как пережиток царского времени.

Уже во второй половине 1920-х годов отдельные школы начали возвращать балльные оценки, но по предметам, а не поведению. На государственном уровне оценки успеваемости и поведения учащихся были введены вновь во время Великой Отечественной войны. В 1943 году нарком просвещения РСФСР Владимир Потемкин издал "Правила для учащихся", а постановлением СНК РСФСР от 10 января 1944 года была установлена цифровая пятибалльная система оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней школы. Высший балл, пятерка, ставился за безупречное поведение, тройка - за серьезное нарушение поведения, а двойка - за грубейшие нарушения, которые могли вести к исключению из учебного заведения.

Система была неизменной до 1970 года, когда министр просвещения СССР Михаил Прокофьев в новой ведомственной "Инструкции о выставлении оценки поведения учащимся средней образовательной школы" заменил пятибалльную оценку на три словесные градации. Характеристикой "примерное поведение" отмечались школьники, проявлявшие активное участие в учебе и общественной жизни. "Удовлетворительным" считалось поведение учеников, выполнявших основные требования школы. "Неудовлетворительным" считалось поведение учеников, которые систематически не выполняли основные обязанности, не подчинялись учителям. Постановление Совета министров СССР от 8 сентября 1970 года "Об Уставе средней общеобразовательной школы" запретило допуск к экзаменам ученикам выпускных классов с годовой неудовлетворительной оценкой по поведению. Они получали справку о том, что прослушали курс средней общеобразовательной школы.

В 1989 году оценка за поведение была отменена. Об этом информировало письмо Министерства народного образования РСФСР от 6 марта. Хотя в документе уточнялось, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник учащихся, ряд учителей продолжали выставлять оценки за поведение и в последующие годы.

Российская Федерация

С 1991 года в российских школах, как правило, фиксировалась только академическая успеваемость, а дисциплинарные вопросы решались без балльных отметок.

10 декабря 2024 года глава государства Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека удивился, что в школах страны не ставят оценки за поведение. 7 февраля 2025 года президент России поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразность введения в школах такой оценки и доложить ему о результатах.

25 апреля 2025 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал журналистам о том, что с 1 сентября в пяти регионах РФ проведут соответствующий эксперимент.

1 сентября стартовала апробация системы оценивания за поведение. Пилотный проект расширен и реализуется в 84 образовательных организациях Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Оценку поведения учащихся будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации.

Как сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова, каждой школе предложено выбрать для эксперимента одну из трех моделей оценки. С учетом опыта школ - участниц пилота будет выбрана наиболее эффективная система. Среди моделей - двухуровневая система ("зачет" - "незачет"), трехуровневая система ("образцовое", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное" поведение), а также традиционная пятиуровневая система ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "совсем неудовлетворительно"). Оценки будут выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся. Оценка за поведение в перспективе может найти отражение в документах об окончании школы.