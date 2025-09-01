Психолог объяснил, почему ребенку необходим детский сад

Полученный там опыт поможет ему социализироваться и подготовиться к «агрессивной среде школы».

© РИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Социализация — это социальная адаптация и социальное развитие. Многие родители сегодня выбирают не отдавать ребёнка в детские сады, например, ребёнок воспитывается с няней. Или отдавать в какие-то микрогруппы, где 3-4 ребёнка, и с ними занимается тьютор. Сразу говорю, что вопрос социального развития и социальной адаптации сразу, мгновенно западает. Ребёнку не хватает тех триггеров, которые он получает, например, на детской площадке и в той самой микрогруппе, чтобы потом спокойно выносить агрессивную среду школы. Школа — очень агрессивная среда».

Ранее психиатр Михаил Тетюшкин посоветовал родителям обсуждать с детьми первые дни в школе. Если ребёнку что-то не понравится, следует разобраться в проблеме и постараться её решить. Кроме того, необходимо показывать ему свою безусловную любовь и поддержку вне зависимости от оценок и достижений.