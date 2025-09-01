Как в Москве помогают школьникам с особенностями здоровья

Городские НКО - важные партнеры столицы в оказании помощи тем, кто особенно в этом нуждается. В день старта нового учебного года следует отметить работу организаций, которые помогают детям с особенностями здоровья подготовиться к школьной жизни. Успешные практики подтверждаются не только результатами работы, но и признанием на городском уровне. Многие организации неоднократно становились победителями конкурса грантов "Москва - добрый город", что говорит о высокой эффективности их программ.

Центр "Наш солнечный мир" - одна из старейших в городе организаций в области профессиональной помощи детям и взрослым с аутизмом и другими ментальными особенностями. Неоднократный победитель конкурса грантов разработал уникальный проект "Хочу в школу". Программа помогает детям в возрасте 6-7 лет с аутизмом и другими ментальными нарушениями освоить базовые школьные навыки: от умения сидеть за партой до взаимодействия с учителем и одноклассниками. Индивидуальный подход и работа в мини-группах позволяют достичь максимальных результатов.

«Знаете, что самое важное в подготовке к школе? Не только умение читать и считать, но и психологическая готовность, понимание правил поведения в классе, умение сидеть за партой рядом с другими учениками, выполнение заданий, выход к доске. Именно этому мы учим в первую очередь. Многие родители даже не представляют, насколько сложно ребенку с аутизмом адаптироваться к новому формату жизни: сидеть за партой, слушать учителя, взаимодействовать с одноклассниками. Многие из родителей, наоборот, не верят, что их дети на такое способны. Но, к счастью, многие ребята с аутизмом могут учиться в обычном классе вместе со сверстниками, просто им надо помочь к этому подготовиться. Наша методика построена на индивидуальном подходе к каждому ребенку, понимании особенностей в развитии как обычных детей, так и детей с аутизмом и более чем 30-летнем опыте. Понимаем, что каждый ребенок уникален, и то, что легко дается одному, может стать настоящим испытанием для другого. Поэтому работаем в мини-группах, где каждый малыш получает максимум внимания и поддержки»‎, — поделился результатами проекта руководитель центра Игорь Шпицберг.

В рамках проекта "Я смогу САМ" от фонда "Гольфстрим" дети получают помощь от инструкторов адаптивной физкультуры, логопедов, нейропсихологов, дефектологов и психологов. Это позволяет создать комплексную программу реабилитации, направленную на развитие ментальных ресурсов каждого ребенка и его успешную социальную адаптацию.

«Наша команда - это настоящая семья профессионалов. Каждый специалист привносит что-то особенное: адаптивные физинструкторы помогают детям обрести уверенность в движениях, логопеды открывают для них мир общения, нейропсихологи развивают мышление, а дефектологи и психологи создают ту самую поддерживающую среду, в которой ребенок может раскрыться полностью. Родители часто рассказывают, как их дети начинают проявлять инициативу, как они становятся более уверенными, как учатся принимать решения. Вместе мы учимся понимать друг друга, находить правильные подходы, поддерживать и радоваться успехам. Ведь когда ребенок видит, что его поддерживают и дома, и в центре, он чувствует себя по-настоящему защищенным и уверенным»‎, — уверена координатор проектов фонда Галина Подзюбан.

Автономная некоммерческая организация "Кубики" под руководством Елены Будылиной реализует проект-победитель конкурса грантов 2024 года "Карусель профессий", который помогает подросткам с особыми потребностями определить свои интересы и таланты, попробовать себя в разных профессиях через практические занятия в столярной, кулинарной, швейной и IT-мастерских.

«Для работы с такими детьми зачастую требуются особые специалисты, понимающие специфику и особенности их развития. Занятия построены на основе сказок и включают три мастерские: музыкальную, профессиональную и арт-мастерскую. Образовательный процесс организован двумя специалистами в каждой мастерской: профессионалом в своей области (швея, музыкант, столяр) и педагогом-дефектологом, помогающим адаптировать материал под особенности детей. Результаты проекта помогают лучше понять склонности и таланты ребенка, сделать осознанный выбор будущей профессии»‎, — рассказала о проекте Елена Будылина.

Инновационные методики и индивидуальный подход команды позволяют детям не просто осваивать школьные навыки, но и учиться взаимодействовать с окружающим миром. Благодаря этой работе тысячи семей получают необходимую поддержку. А главное - эти организации создают особое пространство, где каждый ребенок чувствует себя ценным и значимым.

Продолжается прием заявок на седьмой конкурс грантов в социальной сфере "Москва - добрый город". Организаторы позаботились о всесторонней поддержке участников. Работает круглосуточная горячая линия +7 (495) 197-99-99. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте, а также в Telegram-канале. Прием заявок продлится до 30 сентября.

Справка "РГ"

Программа "Москва - добрый город" реализуется в столице с 2019 года. Это эффективная модель партнерства города и благотворительного сектора для оказания адресной помощи жителям столицы. Одним из ее ключевых проектов является конкурс грантов для социально ориентированных НКО. За шесть лет 648 проектов получили финансирование на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.