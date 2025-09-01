Врач назвал плюсы школьного питания

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко рассказала, что школьное время формирует хороший запас здоровья у детей и закладывает стереотипы пищевого поведения.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что нередко в школе дети в обеденный перерыв пьют только компот, потому что суп считают невкусным, а вторые блюда с рыбой или мясом не любят.

«Здесь нужно обсуждать с ребёнком, потому что ему нужно получать свои калории для энергии и мыслительного процесса», — сказала Мойсенко.

Необходимо следить за питанием ребёнка в школе, потому что от этого зависит его состояние организма в будущем, добавила эксперт.

