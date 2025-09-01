В Госдуме рассказали, как родителям выбрать кружки для детей

Число индивидуальных предпринимателей, работающих в образовании, за последние три года заметно увеличилось. Особенно заметен рост в сегменте школьного и дополнительного обучения: родители все чаще обращаются к частным инициативам, ищут более индивидуальный подход, небольшие группы, онлайн-занятия и узкоспециализированные курсы.

«Это формирует новый пласт образовательных услуг, где в центре стоит предприниматель, работающий по ИП»‎, — пояснил "РГ" депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

Однако вместе с возможностями появляются и строгие требования. Если преподаватель работает один, ведет репетиторство или авторские курсы без привлечения других педагогов, лицензия на образовательную деятельность не нужна. Но как только предприниматель решает открыть полноценный центр с программами, расписанием, наемными учителями или планирует выдавать документы об окончании курса, лицензия становится обязательной. Для ее получения необходимо разработать образовательные программы, подтвердить наличие квалифицированных кадров, предоставить сведения о помещении, а также соблюсти санитарные и пожарные нормы.

Отдельное внимание уделяется деятельности с детьми. Любой педагог или сотрудник, допущенный к работе с несовершеннолетними, обязан проходить медосмотры и иметь справку об отсутствии судимости. Это требование закреплено в трудовом законодательстве и призвано защитить школьников и дошкольников. При проверке образовательного центра родителям стоит убедиться, что сотрудники действительно имеют такие документы, а медицинские книжки оформлены и действуют.

«Есть и другой важный аспект - обработка персональных данных. При записи ребенка на курсы или в секцию предприниматель должен получить согласие родителей на обработку информации. С сентября 2025 года такое согласие оформляется отдельным документом, а не включается в общий договор. Кроме того, к учебным материалам применяется закон о защите детей от вредной информации: все программы и рекламные материалы должны иметь возрастную маркировку»‎, — уточнил депутат.

И добавил: родителям, выбирающим занятия для ребенка, стоит проверить несколько пунктов: есть ли у центра лицензия (если она необходима), аккредитация (если обещают документы государственного образца), как обеспечены санитарные и пожарные условия, какие педагоги работают и имеют ли они право вести занятия, правильно ли оформлены согласия на обработку данных. Эти базовые шаги позволяют отличить добросовестного предпринимателя от случайного игрока на рынке.