В России открыли специальную школу для детей с ожирением

Необычную школу при Центре материнства и детства Сеченовского Университета открыли для детей и родителей. Педиатры, эндокринологи и диетологи Школы питания помогут семьям, где дети столкнулись с проблемой лишнего веса, разобраться во вредных пищевых привычках, научат создавать здоровые и расскажут, как правильно избавиться от лишнего веса.

«Кто-то может считать, что милая детская припухлость - это норма, — говорит детский эндокринолог Сеченовского центра материнства и детства Анастасия Попович. — Но надо понимать, что избыточный вес может спровоцировать развитие серьезных осложнений вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому, если ребенок набирает больше четырех килограммов в год - это повод обратиться к специалисту»‎.

Детскую полноту принято связывать с нарушением обменных процессов, но чаще всего проблема кроется в качестве еды и семейных привычках. На занятиях в Школе специалисты помогут родителям проанализировать, что, когда и как ест семья, какой образ жизни она ведет.

«На первый взгляд, это легко проконтролировать, но, когда мы начинаем разбираться, часто находим привычки, которые способствуют набору лишнего веса»‎, — говорит Анастасия Попович.

Среди вредных привычек оказались "кусочничество" и еда перед экраном компьютера или за смартфоном: за гаджетом человек не замечает, сколько он съел.