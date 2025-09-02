Как питание помогает укрепить здоровье ребенка

По словам врача-гастроэнтеролога Эльвиры Хлоповой, правильное питание - это не диета. Ежедневное меню ребенка должно отвечать правилам сбалансированности и калорийности.

- Чтобы обеспечить здоровое развитие детей, необходимо включать в рацион овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и продукты, богатые белком, - подчеркнула специалист.

Метод "разделенной тарелки"

Эксперт рекомендует разделить тарелку на три части: овощи и зелень - половина блюда (около 200 граммов), белки и медленные углеводы - по четвертинке (около 100 граммов).

Подойдут цельные и неочищенные зерновые: перловка, булгур, киноа, овсянка, гречка, рис, а также макароны из цельной пшеницы. Они меньше влияют на уровень сахара в крови и инсулин, чем белый хлеб и очищенные зерна.

Метод "кулака и ладони"

Считать калории необязательно: количество гарнира - размер кулака, белка - ладони без пальцев, овощей - до двух ладоней.

Эксперт подчеркнула: если ребенок занимается спортом, то в рационе должны быть более питательные блюда с учетом энергозатрат.