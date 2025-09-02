Как уберечь зрение школьника: опубликованы новые нормы времени за компьютером

Из-за постоянного использования гаджетов возрастает нагрузка на зрение школьников, что может привести к проблемам со здоровьем. Роспотребнадзор объяснил, почему и на сколько нужно ограничить время работы с компьютером и планшетами ученикам.

По данным гигиенических исследований, от 30% до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Из-за постоянного использования гаджетов могут возникнуть такие проблемы, как покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечах, а также головная боль.

Если вашего ребенка тревожит что-то из перечисленного, это повод обратиться к врачу за медицинской консультацией.

Чтобы снизить нагрузку на зрение, специалисты советуют дозировать время работы с гаджетами: ежедневно выполнять гимнастику для глаз, оптимально организовать рабочее место и сделать его удобным, поставить левостороннее освещение, расстояние от монитора — не менее 70 см, расстояние от рабочей поверхности — не менее 25 см.

В общей сложности работа на ПК или ноутбуке не должна превышать для 1-2 классов 40 минут в школе и 80 минут дома, для 10-11 классов — 70 минут в школе и 170 минут дома.

При работе с планшетом время должно быть ограничено для 1-2 классов 30 минут в школе и 80 минут дома, для 10-11 классов 80 минут в школе и 150 минут дома.

