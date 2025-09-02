Как частные школы меняют образовательный ландшафт России

В последние годы частные школы в России становятся все более востребованными, что отражает изменения в образовательных предпочтениях семей. Этот тренд обусловлен сочетанием факторов, включая недостаточную удовлетворенность государственной системой образования, растущие запросы на индивидуализацию обучения и повышенное внимание к психологическому комфорту детей.

Частное образование перестает быть элитарным продуктом и становится доступной альтернативой для среднего класса, особенно в крупных городах. Подробнее эту тему RuNews24.ru обсудил с Яковом Якубовичем, экспертом Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ

Одним из главных преимуществ частных школ является возможность обеспечить персональное внимание каждому ученику благодаря небольшим классам (обычно 8-15 человек против 25-35 в государственных школах). Это позволяет учителям учитывать особенности обучения каждого ребенка, адаптировать методы преподавания и своевременно оказывать поддержку.

«Маленькие классы – это шанс качественнее подходить к каждому ученику. Это индивидуальность, которая часто теряется в массовом образовании».

Частные школы инвестируют в современную инфраструктуру: оборудованные лаборатории, пространства для проектной работы, спортивные и игровые объекты. Якубович отметил, что современное оборудование и инфраструктура школы создают среды, способствующие разностороннему развитию детей.

Частные учреждения делают упор на развитие критического мышления, креативности, эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Эти качества родители считают не менее важными, чем академические знания.

«В условиях быстроменяющегося мира умение мыслить критически и находить нестандартные решения становится важнее, чем простое заучивание фактов».

Частные школы акцентируют внимание на создании среды, свободной от буллинга и излишнего стресса. Здесь уделяются особое внимание психологической атмосфере и функционированию служб поддержки.

«Счастливый и здоровый психологически ребенок – это залог его успешного будущего».

Несмотря на растущую популярность частного образования, востребованность таких школ все еще сильно уступает государственным (порядка 250 тысяч детей обучаются в частных школах). Главным сдерживающим фактором является их высокая стоимость: обучение в московских школах премиум-сегмента стоит от 1-1,2 млн рублей в год, что эквивалентно стоимости коммерческого высшего образования.

«Доступность частного образования остается под вопросом, и многие семьи просто не могут себе это позволить», — поделился эксперт.

Кроме того, существует риск социальной сегрегации детей, обучающихся в частных школах, что может ограничивать их опыт взаимодействия с различными социальными группами. Частное образование в России постепенно выходит за рамки премиум-сегмента. По данным на 2025 год, число частных компаний в сфере образования выросло на 40% за три года, в то время как количество государственных учреждений сократилось на 7.3%.

«Мы наблюдаем интересные и многообещающие тренды», — говорит Яков Якубович, выражая надежду, что образовательные инновации будут продолжать развиваться и адаптироваться к текущим реалиям.

Не исключена возможность дальнейшего регуляторного внимания со стороны государства. Однако, как отмечает эксперт Якубович, конкуренция может стать стимулом для улучшения качества как в частном, так и в государственном секторе.

Частные школы в России переживают период трансформации. Их популярность объясняется комплексом факторов, от недостаточной удовлетворенности государственной системой образования до растущих запросов на индивидуализацию обучения. При этом частное образование требует значительных финансовых затрат, и качество может варьироваться в зависимости от учреждения. Однако перспективы сектора связаны с дальнейшим развитием и интеграцией технологий, что приведет к новым образовательным моделям, способным удовлетворить растущие потребности семей.