В Госдуме предложили создать программу «Киберспорт против буллинга»

Зампрeд Комитета Гoсдумы пo физическoй культуре и спoрту Амир Хамитов («Новые люди») заявил, что сегодня киберспорт — это не только захватывающие соревнования и виртуальные победы, но и сложная экосистема, которая развивает у молодежи важные навыки, такие как умение работать в команде, стратегическое мышление и самодисциплина.

© unsplash

«Я предлагаю инициировать программу "Киберспорт против буллинга" в школах, которая использует популярную среди подростков платформу для просвещения и воспитания культуры уважительного общения. Буллинг и кибербуллинг — реальные проблемы, с которыми сталкиваются дети и подростки в цифровой среде. Через специально разработанные образовательные программы, мастер-классы и игровые турниры мы можем показать, что цифровое пространство может быть безопасным, дружелюбным и поддерживающим», — написал депутат в своем Телеграм-канале.

Киберспорт, по его мнению, объединяет детей с различными увлечениями, способствует развитию командного духа и умению решать конфликты конструктивно.

В заключение Хамитов добавил, что эта инициатива направлена не только на повышение осведомленности о проблемах агрессии в школе и интернете, но и на формирование у подростков навыков самоконтроля, эмпатии и взаимопомощи.

Ранее он предложил ввести обязательное медицинское страхование для участников массовых спортивных турниров.