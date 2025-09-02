«Портал в ад»: какие правила общения стоит соблюдать в родительском чате

Начался учебный год, а вместе с ним и пора общения в родительском чате. «Вечерняя Москва» пообщалась с практикующим экспертом по этике, психологом частной практики и педагогом Ольгой Латынцевой и узнала, как родителям стоит общаться с учителями и друг с другом.

Не забывайте про субординацию

Как правило, есть два вида школьных чатов: с учителем и без него. В группе с преподавателем необходимо соблюдать правила делового общения: отправлять сообщения с 9 до 19 часов, обращаться только на «вы», не писать ничего лишнего.

То есть обсуждать только важные и актуальные вопросы. А вот чат родителей — отдельная история.

«Я бы даже назвала его порталом в ад. Потому что часто никакие правила здесь не соблюдаются. Например, при обсуждении вопроса подарков учителю каждое предложение со стороны одного из родителей перетекает в 700 других сообщений. Кто-то спрашивает, почему букет такой дорогой, кто-то пишет, что не будет скидываться, кто-то начинает предлагать другие варианты и так далее. Читать все это невозможно», — отметила в беседе с корреспондентом «ВМ» Ольга Латынцева.

Психолог советует попросить администратора дублировать важную информацию в личные сообщения.

«Позаботьтесь о себе сами: отключите в чате звук и не вникайте в бесполезные переписки», — добавила Латынцева.

За собой следите

К слову, директор школы, где произошел инцидент с платными сообщениями, уже опроверг обвинения в монетизации, назвав произошедшее техническим сбоем. Тем не менее проблема чатов остается актуальной.

«Я, как многодетная мама, не вижу смысла вникать в подобные переписки. И еще важный момент: не становитесь администратором таких чатов, потом пожалеете», — заключила психолог.

Эксперт также отмечает, что каждому родителю остается только держать себя в руках — не спамить и избегать острых конфликтных ситуаций. Иначе дети могут копировать их поведение и транслировать его на своих одноклассников.

Алена Бродская, педагог, специалист по групповой динамике и коммуникации:

«Родители, как известно, — пример для своих детей. К сожалению, не всегда этот пример достоин подражания. Мы нередко видим конфликты родителей даже за стенами учебных заведений. Здесь некий круговорот: неудачный пример детям, которые транслируют это сверстникам (и не только). А после уже детские конфликты служат причиной разлада между родителями. Эффективным решением было бы введение платы за нарушение этики в общении и бан для недобросовестных родителей».

