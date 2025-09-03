Влияние компьютерных игр на мозг подростков - тема, вызывающая активные споры среди психологов, педагогов и родителей. С одной стороны, игры могут быть полезными: они развивают внимание, память, реакцию, стратегическое мышление и способность к многозадачности. Эксперты подчеркивают:

«Время, проведенное за экраном, не ухудшает когнитивные способности ребенка, а игры - и вовсе улучшают».

Тема эта актуальна из-за особенностей мозга подростков, где развивается префронтальная кора, ответственная за самоконтроль.

«Это делает подростков уязвимыми к влиянию виртуального мира», — отмечают нейробиологи.

По данным исследовательской компании Wargaming.net, более 80% российских подростков регулярно играют в видеоигры, а около трети проводят за ними не менее трех часов в день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в среднем подростки 12-17 лет во всем мире уделяют играм от 7 до 10 часов в неделю, но для части эта цифра достигает 30-40 часов. Таким образом, игры становятся повседневной практикой, сравнимой по значимости с соцсетями и мессенджерами.

По международным данным, более 90% подростков регулярно играют в компьютерные или мобильные игры. Многие проводят за экраном не менее 3-4 часов в день, а иногда и большую часть суток - до 60-70% времени, включая ночное время сна.

К тому же, как отмечает непосредственный представитель IT-отрасли, гендиректор студии разработки игр AppFox Вячеслав Богаткин, "игровая индустрия - одна из самых динамичных в мире, и именно подростки составляют ее самую активную аудиторию. А споры возникают потому, что игры сочетают в себе и очевидные плюсы, и потенциальные риски".

Такой масштаб вовлеченности эксперты объясняют не только динамикой и зрелищностью игр, но и тем, что они нередко становятся своеобразной "душевной анестезией", способом уйти от переживаний и стресса реальной жизни.

Как компьютерные игры влияют на мозг подростков

Положительное влияние

Современные исследования нервной системы доказывают, что компьютерные игры оказывают положительное влияние на ряд когнитивных функций подростков. Они способствуют развитию памяти, внимания и логического мышления. Видеоигры с динамичным сюжетом улучшают скорость реакции и зрительно-моторную координацию, развивают многозадачность, необходимую для эффективного выполнения нескольких одновременно стоящих задач.

По утверждению ректора "Академии квантовой психологии" Лероны Наринской, "отличие подростковой зависимости от взрослой заключается в том, что молодые люди чаще теряют контроль над временем и меньше способны прогнозировать последствия".

Таким образом, "компьютерные игры сами по себе не вредны - многое зависит от продолжительности, характера игр и умения подростка балансировать виртуальную и реальную жизнь", заявляет эксперт.

Александр Кирсанов, научный сотрудник Центра генетики и наук о жизни Университета "Сириус", отмечает:

«Основные когнитивные способности, которые отличают профессиональных игроков от любителей, - показатели памяти, внимания, обработки информации и многозадачности».

Поддерживая эту мысль, британские и корейские ученые выявили, что игровые активности снижают психологический и физиологический стресс и способствуют улучшению моторных навыков.

Игра в стратегии и ролевые игры тренирует креативное и стратегическое мышление, а многопользовательские игры помогают развивать социальные навыки - кооперацию, онлайн-коммуникацию и умение работать в команде.

Негативное влияние

Однако чрезмерное увлечение играми несет и негативные последствия. Постоянная стимуляция нервной системы вызывает перегрузку мозга, снижение концентрации и развитие синдрома дефицита внимания. Гиперактивность дофаминовой системы мозга, связанная с системой вознаграждения, способствует формированию зависимости.

«По данным исследований, 85% американских подростков играют в видеоигры, причем 41% делают это ежедневно. Зависимость при этом развивается далеко не у всех», — ссылается на статистику врач-невролог клиники "Московские центры МРТ" Ольга Березкина.

Эксперт добавляет, что "у зависимых подростков снижается активность префронтальной коры, отвечающей за контроль импульсов, и развивается гиперактивность дофаминовой системы. Это биологическая основа игровой зависимости и переход от увлечения к патологии".

Переход от увлечения к зависимости со слов Березкиной происходит постепенно.

Начальная стадия: подросток создает идеализированный образ в интернете из-за нехватки признания в реальности.Увлеченность: привычка становится очевидной, появляется страх потерять доступ к играм.Зависимость: полное погружение в виртуальный мир, агрессия при ограничениях, потеря связи с реальностью.

Длительный игровой процесс приводит к эмоциональным качелям: раздражительности, тревожности и социальной изоляции, потому что виртуальное общение становится заменой живому. В совокупности это снижает навыки самоконтроля и развитие планирования, что критично в подростковом возрасте.

«Я ежедневно вижу детей и подростков, для которых телефон, а реже компьютер - целая среда обитания», — признался нам основатель школы программирования для детей #АйДаКодить Владимир Афанасьев.

Эксперт уточняет, что игровая зависимость - это не просто увлечение. Это состояние, когда игра становится смыслом существования. Увлечение можно контролировать, из него можно переключиться на спорт, учебу, друзей. Зависимость же лишает подростка свободы выбора.

Это как разница между "я хочу" и "я должен". Подросток перестает играть ради удовольствия - он играет, потому что не играть уже не может.

От "простого увлечения" зависимость отличается тем, что подросток "жить не может" без этого, как без воздуха.

Детский врач-психиатр АО "Медицина" клиники академика Ройтберга Владимир Скавыш наглядно объясняет, как и почему увлечение подростка превращается в проблему:

«Смартфон, планшет, компьютер - удобные вещи или игрушки для ребенка или подростка? Ребенок пристает к родителям, он хочет поиграть или пообщаться, но мама и папа заняты и нередко, чтобы нейтрализовать малыша, ему дают гаджет: на, поиграй! Родителям кажется, что они убили сразу двух зайцев: получают свободное время и ребенок вроде бы "развивается", занят полезным делом. Однако первые семена игровой зависимости уже брошены: привычка - вторая натура. И каждый вечер в семье будут звучать слова: "Дай поиграть на телефоне или на компьютере!"»

По мнению специалиста, компьютерная игровая зависимость грозит каждому (и подростку, и взрослому), кто проводит за видеоиграми более 2 часов в день и каждый день уходит в "виртуальную реальность". Но самый зависимый и опасный возраст - это 11-15 лет. Игровая компьютерная зависимость, со слов Владимира Скавыша, формируется аналогично алкогольной и наркотической зависимости.

Признаки, которые родители часто пропускают

Постоянная бессонница: ребенок не может оторваться, засыпает под утро, а днем разбит.

Раздражительность: любое ограничение по времени вызывает агрессию.

Потеря интереса к "офлайну": спорт, прогулки, даже встреча с друзьями становятся скучнее, чем очередной уровень в игре.

Уход в виртуальный мир как способ избегания проблем: вместо разговора или решения конфликта подросток прячется за экран.

Когда увлечение превращается в проблему

Условная "красная зона" начинается там, где игра становится заменителем жизни.

«Если ребенок перестает радоваться вне игры, если оценки, здоровье и отношения катятся вниз, а все разговоры крутятся только вокруг персонажей или побед - это сигнал тревоги», — полагает Владимир Афанасьев.

Признаки игровой зависимости у подростков

Игры становятся главной жизненной доминантой. Подросток теряет интерес к учебе, спорту, общению с друзьями и семье. Все, что раньше имело ценность, обесценивается.Резкое увеличение времени за экраном. Игры занимают до 60-70% суток, включая ночное время. Если бы не школа, это число могло бы приближаться к 90%.Раздражительность и агрессия. Любые попытки родителей ограничить доступ к игре вызывают вспышки злости, истерики или полное отрицание проблемы.Нарушения сна и режима. Подросток играет до глубокой ночи, спит по несколько часов. Недосып сам по себе может приводить к серьезным психическим расстройствам.Эмоциональные качели. Во время игры может возникать немотивированная эйфория, а после проигрыша - резкий спад настроения, похожий на депрессивное состояние. Эти перепады напоминают эпизоды мании и депрессии.Синдром отмены. Если ограничить доступ к компьютеру или смартфону, подросток испытывает тревогу, беспокойство, агрессию. Иногда он воспринимает это как покушение на собственную личность.

Подростки и игровая зависимость

Игровая зависимость у подростков - это патологическое расстройство, которое проявляется потерей контроля, эмоциональной нестабильностью и серьезным ухудшением здоровья.

Психолог и автор Telegram-канала "Психолог для занятых" Андрей Закревский указывает:

«Грань между увлечением и зависимостью определяется не количеством часов, а тем, как игры влияют на учебу, сон и социальные контакты. Если игры начинают вытеснять важные сферы жизни и вызывают раздражительность - это тревожный сигнал».

Среди клиентов эксперта есть родители, которые приходят к психологу с жалобами, что ребенка "не оторвать от компьютера".

«Потому что очень часто у подростка нет других мест, кроме игры, где он мог бы побыть в безопасности, почувствовать себя нужным и успешным. В школе - сплошные требования, возможно, буллинг, а дома - критика. А в игре ждет очередная "катка", знакомая компания, где ребенок - признанный, уважаемый герой. Вот почему виртуальный мир так легко подменяет реальный», — отвечает родителям психолог Закревский.

Руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сравнивает игровую зависимость с таким же серьезным заболеванием, как алкоголизм или наркомания:

«Подростковая игровая зависимость из-за незрелости префронтальной коры тяжело поддается самоконтролю и быстро захватывает мысли и поведение ребенка».

Эксперт выделяет три стадии развития зависимости: идеализация виртуального мира, страх потерять доступ, полное погружение с агрессией при ограничениях.

Физические последствия зависимости - нарушение сна, ухудшение зрения, ожирение из-за сидячего образа жизни и повышенного потребления пищи, хронический стресс. Психологические - снижение успеваемости, уход от реальности, риск депрессии.

Согласно данным врача-невролога Ольги Березкиной, последствия разнообразны:

«41% подростков сообщают, что игры негативно влияют на сон. Это связано с синим светом экранов, подавляющим мелатонин, и гипервозбуждением от игрового процесса. Перенапряжение глаз ведет к синдрому сухого глаза, нечеткости зрения и головным болям. Несмотря на то, что 72% подростков играют для социализации, зависимость ведет к замещению реальных отношений виртуальными. Это подрывает развитие эмпатии и коммуникативных навыков».

Влияние разных жанров игр

Игровой опыт подростков зависит от жанра игры. Это ключ к пониманию как позитивных, так и негативных эффектов:

Шутеры и экшен развивают скорость реакции и внимательность, однако сопровождаются высоким уровнем стресса.Стратегии и симуляторы стимулируют логическое мышление, пространственное восприятие и навыки планирования.Обучающие игры тренируют память, концентрацию и интеллекта.Онлайн-игры и MMORPG чрезвычайно вовлекают, повышая риск зависимости и создавая эффект "второй реальности", что часто ведет к социальной отчужденности.

Владимир Афанасьев из #АйДаКодить отмечает:

«Запреты неэффективны. Перенаправление игровой энергии подростков в творческие процессы и создание собственных игр работает лучше всего».

Сколько времени можно играть без вреда

ВОЗ и ведущие психологи рекомендуют подросткам ограничивать время компьютерных игр до 1-2 часов в день.

Ректор "Академии квантовой психологии" Лерона Наринская подчеркивает:

«Оптимальное время игры - 1-2 часа, при этом родители должны устанавливать правила, использовать таймеры и обсуждать с ребенком содержание игр».

Слишком длительные игровые сессии влияют негативно на качество сна, биоритмы и психическое состояние подростков, способствуют усталости и снижению успеваемости.

Как минимизировать риски для подростков

Родители играют ключевую роль в контроле и поддержке здоровых игровых привычек:

Важно обсуждать с подростком его игровые предпочтения, играть вместе и формировать доверие.Установление четких правил, применение таймеров и расписаний помогают контролировать время за играми.Поддержка офлайн-активностей: спорт, творчество, живое общение необходимы для полноценного развития.При первых признаках зависимости необходимо обращаться к психологам и другим специалистам.

Психиатр и нарколог Руслан Исаев подтверждает:

«Простой запрет гаджетов малоэффективен. Лучше построить системный диалог и единые семейные правила».

Профессионалы IT-индустрии, такие как Вячеслав Богаткин из студии AppFox, подчеркивают важность понимания содержания игр для установления диалога с подростком.

«Не запрещайте, а вовлекайтесь. Проявите интерес. Спросите: "Во что играешь? А научи меня?". Совместная игра - мощнейший инструмент доверия», — рекомендует родителям психолог Светлана Аверина.

Ее поддерживает основатель "Школы Дисциплины" Исмагил Сафин:

«Многие родители совершают ошибку: становятся надзирателями. Они устанавливают жесткие правила, требуют, чтобы ребенок "не играл", и тем самым только усугубляют проблему. Когда в семье нет обсуждения, тепла и интереса, подросток уходит в мир игр с головой. Но когда родитель искренне интересуется увлечениями ребенка, это меняет все».

Сафин предлагает родителям играть вместе:

«Создайте дополнительный аккаунт, попробуйте играть вместе. Пусть ребенок станет вашим учителем - объяснит правила, покажет тактики. Это невероятно сближает. Договаривайтесь: сегодня играем, завтра идем гулять, рисуем или занимаемся спортом. Игра становится частью расписания, а не заменой всей жизни», — советует эксперт.

Политика профилактики и коррекции игровой зависимости

Владимир Скавыш, детский психиатр, предупреждает о масштабе проблемы у возрастной группы 11-15 лет:

«Игровая зависимость по механизму схожа с наркотической, приводит к серьезному ухудшению контактов с семьей, снижению настроения и интереса к жизни».

Виктория Нурмухамедова, руководитель маркетинговых коммуникаций сети "Буквоед", отмечает, что вовлечение подростков в чтение способствует снижению игровой зависимости, переключая внимание на другие формы развития.

При правильном подходе зависимость можно предотвратить и даже остановить ее развитие.

Своим успешным опытом с нами делится практикующий психолог Андрей Закревский:

«Я работал с 14-летним мальчиком, которого в школе считали "тихим ботаном". Ему это не нравилось. Одним из его хобби были онлайн-стратегии, где он постепенно прокачался до капитана команды. И для него, "ботана", это был первый опыт лидерства. Заметьте, это важно: так часто бывает, что именно игра дает первые важные переживания, которые так нужны в реальном мире. Мы начали переносить этот опыт в настоящую жизнь. Сначала подросток создал свой школьный проект и руководил небольшой командой сверстников. А потом решился пойти в волонтерство, и оно дало ему то, чего он раньше не мог найти во внеигровом мире - чувство нужности, ответственности, вовлеченности».

Что делать родителям

Замените телефон на компьютер, в него сложнее играть 24/7.Баланс: игра не должна быть единственным занятием. Пусть рядом будут спорт, хобби, живое общение.Правила: ограничение по времени нужно вводить не как наказание, а как норму.Альтернатива: покажите, что компьютер - это не только игры, но и инструмент для творчества, учебы, заработка.Разговоры: играйте вместе, обсуждайте, что нравится в игре - это создает доверие.Пример взрослых: если родители сами сидят в телефоне весь вечер, ожидать дисциплины от подростка сложно.

Игры могут быть окном в будущее или клеткой, в которой подросток застрянет. И здесь ответственность взрослых - показать обе стороны и помочь ребенку самому выбрать правильный путь, рекомендует IT-специалист Владимир Афанасьев.

Часто задаваемые вопросы

Как компьютерные игры влияют на мозг подростка?

Компьютерные игры развивают когнитивные функции, но чрезмерное увлечение может вызвать зависимость и нарушения психического здоровья.

Полезны ли видеоигры для развития памяти и внимания?

Да, особенно при умеренном использовании и выборе стратегий, обучающих и творческих игр. И избирательно.

«Стратегии, головоломки, квесты могут развивать логику, память и пространственное мышление. Однако игры, построенные на чистом насилии и бесконечном гринде (монотонном повторении действий), не несут развивающей пользы», — предупреждает главврач психиатрической клиники "Аксона" Эдуард Холодов.

Какие игры полезны, а какие опасны?

Обучающие и стратегические игры развивают, а чрезмерное время в MMORPG и шутерах может привести к зависимости.

Сколько времени можно играть без вреда?

Рекомендуется не более 7-10 часов в неделю (до 1-2 часов в день) с обязательными перерывами.

Как распознать зависимость?

Ключевой маркер - изменение поведения: раздражительность, бессонница, пренебрежение учебой и общением.

Можно ли лечить?

Да, при своевременной поддержке специалистов и семьи.

Советы экспертов

Ольга Березкина, врач-невролог:

«У зависимых подростков снижается активность префронтальной коры, ответственной за контроль импульсов, при этом гиперактивность дофаминовой системы ведет к формированию зависимости. Понимание биологической природы этого процесса крайне важно для своевременного вмешательства».

Андрей Закревский, практикующий психолог:

«Грань между увлечением и зависимостью определяется не только количеством проведенного за игрой времени, но и влиянием этого времени на учебу, сон и социальные связи подростка. Важно сохранить баланс и не допускать критического влияния игр на жизнь ребенка».

Лерона Наринская, ректор "Академии квантовой психологии":

«Оптимальное игровое время - 1-2 часа в день. Родители должны устанавливать четкие правила, использовать таймеры и активно участвовать в обсуждении с подростком содержания игр. Совместные игры - отличный способ укрепить доверие».

Владимир Афанасьев, основатель школы программирования #АйДаКодить:

«Запрещать игры бессмысленно - важно смещать фокус с пассивного потребления на активное творчество, вовлекать подростков в разработку собственных игр и командные активности».

Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог:

«Игровая зависимость - серьезная патология, близкая по тяжести к алкоголизму и наркомании. Лечение требует комплексного подхода и поддержки семьи, включая установление единых правил поведения в семье».

Вячеслав Богаткин, генеральный директор студии AppFox:

«Понимание игр и доверие - ключевые элементы успешного контроля времени игр у подростков. Родители должны обсуждать с детьми их интересы и быть рядом без излишних запретов».

Владимир Скавыш, врач клиники академика Ройтберга:

«Игровая зависимость у ребенка существенно снижает качество жизни, разрушая социальные связи и ухудшая психическое здоровье. Профилактика - в поддержке живого общения и полноценной социальной среды».

Виктория Нурмухамедова, руководитель маркетинговых коммуникаций сети "Буквоед":

«Чтение стимулирует развитие, переключает внимание с виртуального мира на реальный, тем самым снижая риски игровой зависимости. Важно помочь подросткам найти книги, которые им действительно интересны. Для подростков можно найти книги в интересном формате: графические романы, научно-познавательные комиксы, интерактивные энциклопедии или даже аудиокниги».

Валерий Гут, основатель Института Адаптивного Интеллекта:

«Сбалансированное увлечение играми повышает адаптивность мозга и способствует развитию умения обучаться».

Лариса Гуслистова, главный врач сети оптик "Счастливый взгляд":

«Длительное время за экраном грозит ухудшением зрения, особенно если не делать регулярных перерывов. Родителям стоит следить за зрительной гигиеной подростков».

Эдуард Холодов, главный врач клиники "Аксона":

«Игровая зависимость требует комплексного лечебного подхода, часто с медикаментозной поддержкой и психотерапией. Будьте примером. Если вы сами проводите весь вечер в телефоне, бесполезно требовать от ребенка цифровой аскезы».

Хлоя Милавица, врач-психиатр Поликлиника.ру:

«Игровая зависимость у подростков связана с повышенным риском тревожных и депрессивных состояний, необходима своевременная диагностика и помощь».

Светлана Перминова, доцент кафедры нейро- и патопсихологии:

«Игры воздействуют на мозговые структуры, отвечающие за внимание и эмоциональное состояние, и могут стать полезным инструментом развития при здоровом использовании».

Светлана Аверина, психолог:

«Открытый диалог родителей с ребенком о компьютерных играх помогает предотвратить возникновение зависимых привычек».

Анна Скрозникова, член комитета по просвещению Госдумы:

«Образовательные компьютерные игры могут стать эффективным дополнением к школьному обучению и развитию важных умений».

Исмагил Сафин, бизнес-тренер, основатель "Школы Дисциплины":

«Дисциплина и режим помогают подросткам контролировать время в играх и развивать навыки саморегуляции».

Современные исследования и многогранный опыт экспертов подтверждают: компьютерные игры - это мощный инструмент развития, если использовать их с разумным контролем и балансом.

Для подростков важны не запреты, а грамотное регулирование, участие родителей и сочетание онлайн- и офлайн-вовлеченности. Такой подход минимизирует риски и позволит использовать преимущества цифрового досуга в интересах здоровья и гармоничного развития ребенка.