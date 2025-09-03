В чем опасность отсрочки сна у первоклассников

В России врач заявил, что недостаток сна, даже если он составляет от получаса до часа ежедневно, может негативно сказаться на самочувствии первоклассников.

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов подчеркнул важность полноценного отдыха для детей, начинающих обучение в школе.

Османов отметил, что начало школьного обучения – важный этап, и регулярный, достаточный сон играет ключевую роль в успешной адаптации ребенка.

Детям в возрасте шести-семи лет обычно требуется от 9 до 12 часов сна, при этом оптимальным считается 10–11 часов. Дневной сон не является обязательным, но в начале учебного года непродолжительный тихий час может помочь ребенку восстановить силы.

Регулярный режим сна способствует улучшению внимания, памяти, стрессоустойчивости, настроения и аппетита. Постоянное сокращение времени сна даже на 30–60 минут приводит к утренней сонливости, раздражительности, проблемам с концентрацией внимания и учащению жалоб на головные боли.

Османов советует родителям постепенно переводить ребенка на новый режим дня. Если летом ребенок ложился спать поздно, то время отхода ко сну следует сдвигать на 15–20 минут каждые 2–3 дня, сообщает ТАСС.