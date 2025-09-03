Названы школьные предметы, которые чаще всего изучают с помощью нейросетей

Самыми популярными школьными предметами, для освоения которых старшеклассники прибегают к помощи нейросетей, оказались математика (56% опрошенных), иностранный язык (52%), физика (45%), русский язык (43%) и литература (28%).

При этом в топ-3 нейросетей, которые школьники используют для учебных и личных целей, оказались нейросеть "Алиса" (84% опрошенных), ChatGPT (47%) и Midjourney (28%).

Об этом "РГ" рассказали аналитики агентства "Позиция" по результатам проведенного исследования.

Эксперты отметили, что ИИ постепенно становится частью образовательной практики детей. В образовательных целях старшеклассники чаще всего применяют ИИ для поиска информации для докладов (56%). Почти каждый второй использует нейросети для математических вычислений (43%), более трети - для решения задач (38%). Изучение иностранных языков с помощью ИИ практикует каждый третий респондент (34%). Реже школьники просят нейросети объяснить сложные темы (19%) или термины (12%), а также используют для создании презентаций (7%).

Отдельно уточняется, что многие опрошенные старшеклассники, которые пользуются нейросетями, осознают, что ИИ нужно ответственно применять в учёбе.

Так, больше половины из них (53%) считают, что должны сами справляться с заданиями, а нейросети можно использовать только для дополнительной помощи - например, чтобы разобраться в сложной теме или понять принцип решения трудной задачи. При этом среди школьников, применяющих нейросети, почти половина респондентов (48%) полагает, что с ИИ выполнять задания стало проще. Почти каждый второй опрошенный (44%) использует нейросети для проверки самостоятельно выполненных заданий, каждый четвёртый (27%) - когда не может сам найти решение и хочет понять его принцип, а каждый пятый (22%) - чтобы разобраться в сложной теме.

Мнение родителей о роли ИИ в школьном образовании

Как показывают данные исследования, родители школьников самых разных возрастов - от 6 до 18 лет - признают полезность ИИ в обучении. Половина опрошенных взрослых пользуется нейросетями, и почти треть ответила, что знают о том, что нейросетевые инструменты применяют их дети. При этом каждый четвёртый респондент (27%) отметил, что его ребёнок самостоятельно использует нейросети при выполнении домашних заданий.

Что касается отношения к роли ИИ в образовании, то взрослые чаще всего воспринимают его как инструмент, который снимает с родителей часть нагрузки по контролю за учёбой ребёнка (30% респондентов). Пятая часть опрошенных смотрит на нейросети как на средство для более глубокого погружения в учебный материал (22%), ещё столько же - как на помощника для проверки правильности решений.

По мнению всех опрошенных родителей - в том числе тех, кто не использует ИИ - нейросети способны помочь ребёнку в поиске информации по учёбе (33% респондентов), разборе непонятных заданий, требующем подсказок (28%), подготовки к экзаменам (24%), освоении сложных тем (22%).

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в августе 2025 года среди 617 старшеклассников в возрасте от 16 от 18 лет и 634 родителя детей школьного возраста (от 6 до 18 лет), проживающих в 17 крупных городах России (с населением свыше 1 млн человек).