Эндокринолог объяснил, как справиться с ожирением у ребенка

Ожирение может возникнуть как во взрослом, так и в детском возрасте, открыв двери для многих серьезных заболеваний, рассказала заведующая отделением эндокринологии Светлана Иванова.

© unsplash

Он отметила, что в числе основных причин лишнего веса лежит избыточное поступление калорий, отсутствие физической активности, неправильный режим дня, наследственность и нарушение психоэмоциональной сферы ребенка из-за повышенных учебных нагрузок, школьного буллинга и сложных отношений в семье.

Врач подчеркивает, что от ожирения никакой волшебной таблетки нет, тут важна последовательная и регулярная работа с первопричинами. Главное в лечении - мотивация ребенка. Кроме того, требуется соблюдать диету (но только после консультации с врачом) и поддерживать физическую активность. Этого же должны придерживаться все члены семьи, пишет "СарИнформ".

