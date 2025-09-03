Как изменились цены на путевки в детские оздоровительные лагеря

Расходы на детский отдых увеличились в сравнении с прошлым годом. За январь - август 2025 года объем тендеров государственных и корпоративных заказчиков по закупкам путевок в детские оздоровительные лагеря вырос до 20,1 млрд рублей, отмечается в исследовании сервиса Контур.Закупки (есть у "РГ"). Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время число самих закупок снизилось почти на 9%.

© Российская Газета

Это указывает на покупку более комплексных программ отдыха, а также на возможное подорожание туристических услуг для детей, делает вывод аналитик сервиса Василий Данильчик.

Заместитель директора по воспитательной работе муниципального подмосковного ДОЛ "Луч" Владимир Степанов сообщил, что стоимость путевок в их лагерь увеличилась примерно на 5% - с 42 тыс. рублей в прошлом году до 44,3 тыс. в этом.

«К удорожанию путевок приводят инфляция, рост стоимости коммунальных услуг и определенных товаров. В этом году, например, у нас увеличилась стоимость питания за счет введения расширенного, более качественного меню», — пояснил Степанов.

Отдых в частных лагерях стоит в этом году в районе 100 тыс. рублей за 14 дней. Такова, по словам руководителя детского лагеря "Авиатор" Александра Мартенюка, стоимость качественного предложения. Предприниматель отметил, что оплата летнего отдыха с каждым годом становится все более обременительной для родителей, однако и лагеря, по его словам, отнюдь не "жируют". Рентабельность своего лагеря он оценил в 18-20% при том, что работает он только три месяца в году.

В следующем сезоне цены на путевки снова подорожают, прогнозирует Мартенюк.

«Сейчас среди предпринимателей идет полемика: уходить за 100 тысяч рублей за 14 дней или оставаться в этих пределах. Скорее всего, в следующем сезоне путевки будут стоить около 110 тысяч», — сказал он.

Однако, считает Мартенюк, это все равно на 30-40% дешевле для родителей, чем организация отдыха ребенка своими усилиями.

Как отметил Данильчик, впереди в этом году еще блок тендеров на закупку путевок в детские лагеря на 10,2 млрд рублей, и если они пройдут, рынок детского отдыха по итогам года закрепит тренд на рост и по объему, и по среднему чеку.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отмечали, что в этом году большинство родителей выбирали для летнего отдыха своих детей лагеря рядом с домом.