Названы причины возросшего числа детей с ожирением

В России, согласно ряду исследований, порядка 10% детей страдают ожирением, около 13% имеют избыточную массу тела. Это не только «внешняя» проблема, но и большая угроза здоровью: у таких детей выше вероятность развития дислипидемии, сахарного диабета, гипертонии в раннем возрасте. В основном, избыточная масса тела у детей не связана с эндокринологическими патологиями, а является последствием образа жизни.

Об этом рассказала Оксана Пилипенко, руководитель Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 на сайте областного Минздрава.

Специалист отметила, что количество детей, в том числе младшей возрастной группы, с ожирением возросло. Избыточная масса тела часто наблюдается уже в возрасте 4-5 лет. В 90% случаев причиной лишнего веса становятся не эндокринологические проблемы, а неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Бывает, что избыточный вес может появиться на фоне психологических проблем и стрессовых ситуаций.

Срабатывает и «пример» родителей. Вероятность избыточной массы тела у ребенка будет 80%, если ожирением страдают оба родителя, 40-50% – если только один. Если вся семья неправильно питается и мало двигается, маловероятно, что ребенок будет это делать один.