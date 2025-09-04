Названы причины возросшего числа детей с ожирением

Новосибирские врачи рассказали о подростке с аномально высоким весом
В России, согласно ряду исследований, порядка 10% детей страдают ожирением, около 13% имеют избыточную массу тела. Это не только «внешняя» проблема, но и большая угроза здоровью: у таких детей выше вероятность развития дислипидемии, сахарного диабета, гипертонии в раннем возрасте. В основном, избыточная масса тела у детей не связана с эндокринологическими патологиями, а является последствием образа жизни.
Об этом рассказала Оксана Пилипенко, руководитель Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 на сайте областного Минздрава.
Специалист отметила, что количество детей, в том числе младшей возрастной группы, с ожирением возросло. Избыточная масса тела часто наблюдается уже в возрасте 4-5 лет. В 90% случаев причиной лишнего веса становятся не эндокринологические проблемы, а неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Бывает, что избыточный вес может появиться на фоне психологических проблем и стрессовых ситуаций.
Срабатывает и «пример» родителей. Вероятность избыточной массы тела у ребенка будет 80%, если ожирением страдают оба родителя, 40-50% – если только один. Если вся семья неправильно питается и мало двигается, маловероятно, что ребенок будет это делать один.
«Самый большой вес, который был зафиксирован у нашего пациента, составил 228 килограммов. Столько весил 16-летний мальчик, когда он поступил к нам в отделение. С таким весом подростку была показана бариатрическая хирургия, которую возможно было сделать бесплатно только в Эндокринологическом научном центре в Москве. Ему было рекомендовано оформить инвалидность из-за наличия коморбидных состояний (артериальная гипертензия, дислипидемия, стеатогепатоз, нарушение гликемии) и чтобы была возможность бесплатно доехать до столицы», – поделилась случаем Оксана Пилипенко.