Что нужно делать, если ребенок проглотил инородный предмет

Ситуация, когда ребенок проглатывает инородный предмет, всегда вызывает тревогу у родителей. Важно понимать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не навредить малышу и спасти его жизнь.

Фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва поделилась с ИА RuNews24.ru рекомендациями и объяснила, как отличить проглатывание от застревания предмета в дыхательных путях.

Проглатывание инородного предмета: что делать?

По словам Ольги Карасёвой, если ребенок проглотил инородный предмет и при этом нет признаков перекрытия пищевода, ситуация не требует паники. Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

отсутствие слюнотечения;

возможность глотать без боли и затруднений;

отсутствие одышки (хотя одышка чаще связана с дыхательными путями).

«Если нет симптомов того, что перекрыто отверстие пищевода — слюнотечения, невозможности глотания, — то можно самостоятельно доехать до хирургического приемного отделения для обследования и дальнейших действий», — советует фельдшер.

Что делать, если предмет застрял в дыхательных путях?

Ситуация, когда инородный предмет застревает в дыхательных путях и вызывает удушье, гораздо более опасно и требует немедленных действий.

«Если ребенок задыхается, то очень важно действовать быстро. В таких случаях нужно срочно вызвать скорую помощь и, если вы обучены, применить приемы первой помощи при удушье — например, приемы Геймлиха или удары по спине», — пояснила собеседница издания.

Главное, не пытаться самостоятельно извлечь предмет из дыхательных путей, если человек не обучен соответствующим приемам. Проглатывание инородного предмета у ребенка — ситуация, требующая внимательности и спокойствия.

Как подчеркнула фельдшер скорой помощи Ольга Карасёва, при отсутствии острых симптомов можно самостоятельно добраться до больницы, но при признаках удушья или затрудненного глотания — необходима срочная медицинская помощь. Знание основных признаков и правильных действий поможет сохранить здоровье и жизнь ребенка.