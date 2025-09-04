Расписание каникул в новом учебном году по триместрам и четвертям

В зависимости от графика учебы — четвертей, триметров или гибрида, — количество и продолжительность школьных каникул меняется. Кроме того, каждое учебное заведение вправе решать, в какие даты и как часто ученики будут отдыхать. «Лента.ру» рассказывает, когда в 2025/2026 году будут каникулы для тех, кто учится по четвертям, триместрам и при гибридной системе.

Как различаются каникулы в зависимости от системы обучения

Чаще всего в школах России учатся по одной из двух систем обучения — четвертной или триместровой.

Четвертная система считается традиционной, ее придерживается большинство российских школ. В таком случае учебный год делится на четыре части, каждая из них называется четвертью. Четверти не одинаковы по продолжительности: например, третья — самая длинная. В конце каждой четверти школьники получают четвертные оценки, а затем отправляются на каникулы. Они тоже длятся разное время: весной и осенью обычно семь календарных дней, а зимой — около двух недель.

Триместровая система (ее также называют модульной) встречается гораздо реже — обычно в школах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Учебный год в таком случае делится на три равные части, которые называют триместрами. При этом каждый триместр, в свою очередь, делится на два модуля. В результате дети учатся по пять недель, после чего семь дней отдыхают. При этом оценки ученикам выставляют только в конце триместра, то есть по итогам двух пятинедельных модулей.

Еще есть гибридная система обучения, совмещающая в себе и четверти, и триместры. В беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы школы № 1440 Майя Дорофеева объяснила, что внедрять именно такой формат рекомендует департамент образования столицы. «Если в течение года теряется одна неделя обучения, а такое бывает при модульном форме, то школа может выбрать гибридную систему. При ней дети уходят на каникулы не после пяти, а после шести, семи или даже восьми недель учебы», — отметила эксперт.

Точные даты каникул могут отличаться в разных учебных заведениях, так как школы сами Министерство просвещения РФ дает рекомендации, в какие примерно дни учащиеся должны отдыхать.

В рекомендациях Министерства образования сказано, что каникулы не могут быть короче семи дней. При этом неважно, какую систему обучения выбрала школа. Как объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, семь дней — оптимальное время, за которое школьники точно успевают отдохнуть и восстановиться.

В документе также уточняется, что в этом учебном году школьникам предстоит учиться с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026-го. Сроки окончания учебы для девяти- и одиннадцатиклассников, как и даты проведения последних звонков, зависят от дней ОГЭ и ЕГЭ.

Расписание школьных каникул по четвертям

В официальном Telegram-канале Министерства просвещения РФ опубликовано рекомендованное расписание школьных каникул на учебный год 2025/2026 по четвертям.

Осенние каникулы: с 25 октября по 2 ноября 2025 года. К ним добавятся праздничные нерабочие дни 3 и 4 ноября.

Зимние каникулы: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Весенние каникулы: с 28 марта по 5 апреля 2026-го.

Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2026-го.

Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы: их рекомендуют сделать с 16 по 22 февраля 2026 года. Точные даты начала и окончания каникул зависят от конкретного учебного заведения

Некоторые школы решили сделать зимние каникулы более продолжительными. Например, СОШ в поселке Волгино Новгородской области установила начало новогодних выходных уже 27 декабря.

А департамент образования и науки Москвы предложил сдвинуть весенние каникулы с учетом планируемых сроков проведения Всероссийских проверочных работ (с 10 апреля по 15 мая 2026 года). В документе, который направили директорам столичных школ, указано, что весной школьников можно отправить отдыхать с 14 по 22 марта.

Расписание школьных каникул по триместрам

Расписание школьных каникул на учебный год для школ, которые учатся по триместрам, РФ.

Первые каникулы: с 4 по 12 октября 2025-го.

Вторые каникулы: с 15 по 23 ноября 2025-го.

Третьи каникулы: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Четвертые каникулы: с 21 февраля по 1 марта 2026-го.

Пятые каникулы: с 11 по 19 апреля 2026-го.

Шестые каникулы: с 25 мая по 31 августа 2026-го.

В Москве многие школы придерживается триместровой системы обучения. Для них департамент образования и науки города выпустил отдельную рекомендацию по датам каникул — тоже с учетом дат Всероссийских проверочных работ. Первые четыре недели каникул запланированы на те же сроки, а вот пятые предлагают провести с 28 марта по 4 апреля.

Расписание школьных каникул при гибридной системе обучения

На 2025\2026 учебный год есть рекомендованные даты каникул и при гибридном формате обучения:

первые каникулы — с 25 октября по 2 ноября 2025-го;

вторые каникулы — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го;

третьи каникулы — с 21 февраля по 1 марта 2026-го;

четвертые каникулы — с 11 по 19 апреля 2026-го;

пятые каникулы — с 25 мая по 31 августа 2026 года.

При этом департамент образования и науки Москвы разработал свои рекомендации. В соответствии с ними отличаются даты весенних каникул — их предлагают провести с 28 марта по 4 апреля 2026 года.

Когда еще отдыхают школьники

Школьники не учатся в дни государственных праздников.

В День народного единства, 4 ноября. В 2026 году это среда, нерабочий день.

В День защитника Отечества, 23 февраля. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, который сделали выходным днем.

В Международный женский день 8 марта. В 2026 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесли на следующую дату — 9 марта.

В День весны и труда 1 мая. Дата выпадает на пятницу в 2026 году, это будет дополнительный выходной.

В День Победы 9 мая. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник — 11 мая.

Кроме того, планируется перенос праздничных выходных, связанных с Новым Годом и Рождеством, с субботы 3 января на пятницу 9 января 2026 года, а также с воскресенья 4 января 2026-го на среду 31 декабря 2025 года.