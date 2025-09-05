В Госдуме предупредили об опасности сетевого буллинга

Унижение достоинства, оскорбления, угрозы — вот лишь часть того, с чем могут столкнуться дети в онлайн-пространстве. Группа депутатов от фракции «Новые люди» предложила законодательно обязать организаторов распространения информации в интернете с детской аудиторией внедрять механизмы защиты от буллинга. Такое письмо они отправили министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Подробности «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

— Анна Валерьевна, о каких детских онлайн-сообществах идет речь?

— Мы имеем в виду все площадки, где активно присутствует детская аудитория: социальные сети, мессенджеры, тематические форумы и группы. То есть те онлайн-сообщества, где дети проводят время, общаются и обучаются, а значит, могут столкнуться с травлей.

— Насколько актуальна проблема травли и буллинга детей в интернете?

— К нам регулярно поступают обращения родителей и педагогов. Буллинг в сети нередко оказывает даже более тяжелое воздействие, чем в реальной жизни, потому что унижения распространяются быстро и могут сохраняться долго. Это влияет на психику, снижает успеваемость, подрывает здоровье детей.

— Какие способы их защиты вы предлагаете?

— Во-первых, это упрощенные механизмы подачи жалобы от ребенка или его родителей. Во-вторых, обязанность платформ оперативно удалять оскорбительный контент. В-третьих, временное ограничение доступа для тех, кто допускает травлю. Все это должно быть закреплено в виде единого «антибуллингового регламента».

— Какие конкретно изменения в законодательство могут появиться?

— Мы предлагаем дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прямыми положениями, которые обязывают организаторов распространения информации в интернете с детской аудиторией внедрять механизмы защиты от буллинга. Это создаст четкую нормативную базу для работы самих платформ.

— Помогут ли они бороться с вредным для несовершеннолетних, деструктивным контентом?

— Да, потому что травля — это лишь часть проблемы. Быстрые механизмы жалоб и удаления материалов можно использовать и против других форм деструктивного контента: оскорблений, унижений, агрессивных призывов. Это станет шагом к созданию безопасной цифровой среды для детей.

— Предусмотрено ли сейчас наказание за буллинг в онлайн-пространстве?

— Сегодня у нас нет отдельной статьи за буллинг. Но есть ответственность за оскорбления, угрозы, клевету. Однако эти нормы не всегда применимы к ситуации с детьми, именно поэтому мы настаиваем на системном подходе, учитывающем специфику подростковой среды.

— Если ваши предложения будут внесены в законодательство, последуют ли дальнейшие инициативы, предусматривающие усиление ответственности за травлю детей в соцсетях?

— Да, безусловно. Мы рассматриваем эту инициативу как первый шаг. Сначала необходимо создать правила для самих платформ. А далее можно обсуждать усиление мер ответственности, в том числе при систематической травле или при серьезных последствиях для ребенка.