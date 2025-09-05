В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

В России выросли штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, ранее нерадивым родителям могли выписать предупреждение или оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.

Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей, отметил собеседник агентства, сославшись на часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Он добавил, что такие штрафы назначают тем родителям, которые систематически уклоняются от своих обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью.

Машаров напомнил, что, согласно статьям 63, 64 и 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны воспитывать детей, содержать их, учить, заботиться об их здоровье и развитии.

С 11 августа этого года увеличен штраф за неисполнение родителями своих обязанностей, обоснование - Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ, добавил эксперт.

Он также рассказал, что размер данного штрафа не пересматривался с 2007 года, поэтому уже не мог в полной мере выполнять функцию административного наказания.

Родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, ссылаясь на объективные причины, мешавшие их выполнению, отметил Машаров.

Напомним, в июне этого года правительство России предложило поднять в несколько раз штрафы за неисполнение родительских обязанностей. В июле сообщалось, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении штрафов для мам и пап за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей.