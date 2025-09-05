Что делать, если у ребенка болит спина

Если у ребенка болит спина, это может говорить о неправильно подобранных стуле и столе, а также недостатке движения, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Для того, чтобы спина не болела, нужно использовать удобную мебель по размеру детей. Мебель для ребёнка должна соответствовать его росту, чтобы обеспечить комфорт во время использования. Это касается разных предметов: стола, стула и даже кровати. Если мебель не будет подходить по росту, ребенок будет либо слишком вытягиваться, либо сутулиться», – отметил доктор.

Если мебель подобрана правильно, но ребенок все равно жалуется на боли в спине, то причина может скрываться в малоподвижном образе жизни.