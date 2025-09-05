Родители ответили, реально ли поступить в хороший ВУЗ без репетиторов

Российские родители готовы тратить до 50 тыс. рублей в месяц на репетиторов
Большинство родителей убеждены, что без репетиторов поступить в хороший вуз невозможно, а школьной программы и самостоятельной подготовки абсолютно недостаточно для поступления в хороший университет (47%).
Треть (30%) считают, что нет ничего невозможного и все зависит от способностей ученика, а 23% убеждены, что значительную роль в поступлении в вуз играет удача.
Это показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Родители будущих абитуриентов рассказали также, какие суммы планируют потратить на репетиторов в этом году. Большинство семей (80%) готовы тратить на дополнительные занятия от 10 до 50 тыс. рублей в месяц, при этом чаще всего на репетиторов планируют уложиться в 30 тыс. рублей в месяц (35%) и в 10 тыс. рублей в месяц (33% опрошенных). Суммой в 15 тысяч рублей планируют ограничиться 7% опрошенных, и столько же готовы выделять на занятия до 50 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (18%) планирует ограничиться суммой в 5 тыс. рублей в месяц.
«Сегодня стоимость дополнительных занятий с репетитором по ключевым предметам ЕГЭ (математика, русский язык, английский) может варьироваться от 800 рублей в час в регионах до 2-2,5 тысяч в час и более в Москве. При этом цены преподавателей в одном и том же городе могут различаться, так как зависят не только от точки на карте, но и от других факторов: образование, стаж и опыт, сезон. Онлайн-занятия фиксированы по цене для всех. Важно выбрать комфортный для ребенка формат и регулярность, и, конечно, учитывать его интерес к предмету – и тогда результат не заставит себя ждать», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.