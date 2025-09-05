Родители ответили, реально ли поступить в хороший ВУЗ без репетиторов

Большинство родителей убеждены, что без репетиторов поступить в хороший вуз невозможно, а школьной программы и самостоятельной подготовки абсолютно недостаточно для поступления в хороший университет (47%).

Треть (30%) считают, что нет ничего невозможного и все зависит от способностей ученика, а 23% убеждены, что значительную роль в поступлении в вуз играет удача.

Это показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Родители будущих абитуриентов рассказали также, какие суммы планируют потратить на репетиторов в этом году. Большинство семей (80%) готовы тратить на дополнительные занятия от 10 до 50 тыс. рублей в месяц, при этом чаще всего на репетиторов планируют уложиться в 30 тыс. рублей в месяц (35%) и в 10 тыс. рублей в месяц (33% опрошенных). Суммой в 15 тысяч рублей планируют ограничиться 7% опрошенных, и столько же готовы выделять на занятия до 50 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (18%) планирует ограничиться суммой в 5 тыс. рублей в месяц.