Какие внеурочные активности предлагает Москва в этом учебном году

Более 135 тысяч кружков и секций открываются для московских школьников в новом учебном году. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

«‎Столица предоставляет детям возможности для самовыражения и поиска своих интересов в разных сферах. Программы разработаны с учетом интересов детей и самых актуальных тенденций в образовании. Город внимательно отслеживает современные тенденции, чтобы внедрять новые и интересные для школьников занятия. Сейчас в столице в кружках и секциях занимаются более 1,5 миллиона детей - это 89 процентов юных москвичей. А с нового учебного года у ребят появится возможность изучать еще и звукорежиссуру, нейросети, аэройогу или даже основы ветеринарии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, в Московском дворце пионеров открылась астрономическая лаборатория, где можно создавать проекты на основе данных о космических объектах. Здесь также начались занятия по геоурбанистике, на которых изучают принципы развития современных городов. Центр детского творчества "Гермес" приглашает на занятия секции "Нескучная лаборатория", где проводят научные опыты, а также поиграть в падел-теннис - это динамичная игра, сочетающая элементы тенниса и сквоша. В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" открыли курс "Нереальный продакшен". Здесь ребята смогут освоить трехмерную графику и научиться применять ее в дизайне, кино и архитектуре.

Во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах юные москвичи научатся создавать визуальный контент с помощью нейросетей. Здесь также можно пройти курс управления дронами и освоить основы пилотирования. Во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара открыли кружок по ветеринарии. На занятиях ребята познакомятся со специальным оборудованием, научатся выявлять признаки инфекций у животных и накладывать швы...