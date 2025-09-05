С какого возраста нужно учить детей финансовой грамотности

Финансовая грамотность — это навык, а не врожденный талант, поэтому детей необходимо начинать знакомить с ней уже с 4-5 лет. Такой совет в интервью РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.

По ее словам, следует использовать игровые методы, например, поиграть в «магазин» или накопить на игрушку.

«Объясните основы: что игрушки покупаются за деньги, а деньги зарабатываются трудом. Расскажите о своей профессии и о том, что вы делаете в течение месяца чтобы получить зарплату», — сказала специалист.

В младшем школьном возрасте можно выдавать небольшие суммы на карманные расходы. При этом важно научить распределять их правильно, отметила она.

Что касается подростков, психолог порекомендовала предложить им первую подработку, например, помочь соседям в выгуле собак, поухаживать за цветами или запустить продажу handmade-вещей. Если школьник берет в долг или тратит все без остатка, главное — не ругать его, а вместо этого разобрать с ним причины такого поведения. Одной из которых как раз может быть непонимание ценности денег.