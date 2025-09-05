В Госдуме оценили идею единых требований к школьному оборудованию

Некоторые регионы не способны закупить принадлежности из-за «бедности» бюджета.

Однако инициатива Минпросвещения о стандартах укомплектованности учебных заведений может заставить пересмотреть приоритеты местных властей. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Я думаю, хуже не получится. Но уверен, что в большинстве регионов при той дефицитности бюджетов, которая сейчас есть, трудно будет обеспечить реально необходимое количество и качество такого оборудования. Я думаю, что это, скорее всего, удастся в тех регионах, которые имеют более или менее полноценные бюджеты. Всё-таки, наверное, в других регионах удастся повлиять на ситуацию, поскольку иногда дело не только в бедности бюджета, но и в приоритетах, которые выстраивает тот или иной губернатор и законодательное собрание».

Ранее в Минпросвещения рассказали о планах разработать единые требования к оборудованию для школ. О планах «на полях» ВЭФ сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.