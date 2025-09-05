Врач перечислил прививки, которые рекомендуется делать детям

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров в беседе с «Краснодарскими известиями» рассказал о первоочередных прививках, которые необходимо делать детям.

По словам специалиста, очень важной является прививка от полиомиелита (детского паралича), представляющего собой острую инфекцию, которая поражает нервную систему и спинной мозг. Далее, как заметил эксперт, идут корь, краснуха и эпидемический паротит (свинка). Собеседник издания уточнил, что, как правило, детям вводят комплексную вакцину сразу от этих трех вирусных заболеваний.

Сахаров указал, что еще один опасный недуг, от которого врачи настоятельно рекомендуют прививаться, — это гепатит B, который является тяжелым инфекционным заболеванием, поражающим печень. Врач подчеркнул, что при заражении в раннем возрасте этот недуг с более чем 50-процентной вероятностью приводит к циррозу и раку печени.

Также специалист назвал очень важными прививки от туберкулеза и коклюша — инфекции дыхательных путей, которая вызывает энцефалопатию. Следующей в списке идет прививка от дифтерии — острого инфекционного заболевания, характеризующегося токсическим поражением организма, в первую очередь сердечно-сосудистой и нервной систем, уточнил собеседник издания.

Сахаров призывает не забывать о вакцине от столбняка, поскольку этот недуг невероятно опасен и сопровождается высокой смертностью из-за паралича дыхания и сердечной мышцы.

Врач добавил, что вакцинация от коронавируса рекомендована детям от 12 до 17 лет исключительно с согласия родителей и после консультации с педиатром, а вакцинация от клещевого энцефалита, в свою очередь, необходима лишь в случае нахождения ребенка в регионе с повышенным риском заражения.