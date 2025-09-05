Эксперт предложил преподавать в школах новый предмет

Важно, чтобы дети получали знания не «точечно».

Учить этому должны «профессионалы», отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» психолог, руководитель «Академии безопасности» Ольга Бочкова.

«Это не просто точечно какие-то люди обучаются, потому что у них уже сформирована потребность, а это системно, комплексно в школе, потому что ведь случаются ситуации, когда один ребёнок понимает, что делать, а второй ребёнок и 90% вокруг него — как раз нет. И они в силу опять же особенностей детской социализации в эту компанию его затягивают. А тут у нас получается сразу все обучаются. Главное, чтобы у этого была методика, чтобы профессионалы занимались этим».

Ранее в Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах. Разъяснительная работа необходима во всех общеобразовательных учреждениях для противодействия вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Информация приведена в обращении депутатов от фракции ЛДПР, которые направили послание со своей идеей в территориальные управления МВД и министерства образования, передаёт РИА Новости.