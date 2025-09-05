Психолог Пирогова назвала неспособность остановиться одним из признаков игромана

Клинический психолог Ирина Пирогова рассказала, по каким признакам родители могут определить, что их ребёнок стал игроманом.

В беседе с 360.ru она заявила, что это прежде всего постоянные игры на компьютере и других гаджетах. Также стоит обратить внимание, если игры занимают у ребёнка всё больше времени и если ребёнок не может остановиться или переключиться на что-то другое.

«Ребёнку-игроману нужно предоставить, так же как и взрослому, психологическую помощь в борьбе с зависимостью. Следует показывать на личном примере, что вокруг есть мир помимо компьютера», — считает эксперт.

По словам Пироговой, игроманию можно вылечить медикаментозно и при помощи психотерапии.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН рассказала, что родители должны не запрещать детям сидеть в интернете и соцсетях, а научить их не злоупотреблять вредным контентом и не проводить в сети всё свободное время.