Сколько родителей одобрили сокращение школьного обучения

Согласно данным SuperJob, 40% жителей Читы поддерживают возврат к обучению в школах по 8- и 10-летней системе, тогда как против высказались 44%.

У родителей школьников инициатива получила больше одобрения: 45% выступили «за», а 32% — против.

Среди мужчин идею поддерживают 43%, среди женщин — 37%. Против инициативы — 46% мужчин и 42% женщин.

У родителей школьников различия по полу выражены сильнее: возврат к сокращённой системе обучения поддерживают 50% отцов и только 40% матерей. Против высказались 29% отцов и 35% матерей.

Лишь 33% людей младше 35 лет выступают за такую реформу, среди 35–45-летних — 31%, а большинство опрошенных, кому больше 45 лет (59%), поддерживают возвращение к 8- и 10-летней системе.

Среди родителей учеников ситуация аналогичная: идею поддержали 36% родителей младше 45 лет и 57% родителей старше 45 лет.

Чаще остальных склонны поддерживать сокращение сроков обучения те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей и респонденты с высшим образованием, в то время как среди людей с меньшим доходом или со средним профессиональным образованием уровень поддержки ниже.