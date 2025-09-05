Психологи выяснили, как забота влияет на детей

Ученые из Университета МакГилла (Канада) выяснили: студенты, выросшие с чрезмерно контролирующими или опекающими родителями, сильнее подвержены тревожности после поступления в университет. Статья опубликована в журнале Development and Psychopathology.

В исследовании участвовали 240 первокурсников, которые в первые шесть недель осеннего семестра заполняли анкеты. Вопросники оценивали стиль воспитания в семье, симптомы тревожности и перечень стрессоров, с которыми студенты столкнулись — от жилищных проблем до личных утрат или ситуаций, угрожающих жизни.

Анализ показал: у студентов, живших в детстве с «гиперопекой», связь между даже небольшими стрессовыми событиями и тревогой выражена значительно сильнее.

«Наши данные указывают на то, что чрезмерная опека родителей усиливает восприимчивость к тревожным переживаниям в периоды адаптации», — пояснила первый автор исследования Лидия Панье.

Исследование не доказывает, что именно родительская гиперопека вызывает тревожность, а лишь демонстрирует связь, однако этот вывод согласуется с существующей научной базой. Ранее уже было показано, что чрезмерная опека мешает формированию безопасной привязанности и навыков регулирования эмоций, что повышает риск тревожных расстройств.

Панье отмечает: «чрезмерная опека в детстве может препятствовать развитию навыков преодоления стресса. Однако бывает, что родительская стратегия формируется как ответ на повышенную тревожность ребенка. Таким образом, динамика «ребенок — родитель» может быть двусторонней: страхи ребенка усиливают гиперопеку, а она, в свою очередь, закрепляет уязвимость».

Исследователи надеются, что будущие работы помогут прояснить эти взаимосвязи и найти способы поддержки студентов в переходные периоды.