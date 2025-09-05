Названа возможная причина стресса у школьников

Специалист коррекционно-реабилитационного центра по работе с детьми и родителями, клинический психолог Виктория Вавилова рассказала, что стресс у школьников может возникать из-за нарушения сна.

© unsplash

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что стресс также влияет на работоспособность, настроение и внимание ребёнка.

По словам специалиста, родителям важно замечать такие сигналы и не списывать их на лень или капризы школьника.

«Поддерживайте, хвалите вашего ребёнка, показывайте интерес к школьным делам, но без фанатизма, не давите», — добавила психолог.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН рассказала, что родители должны не запрещать детям сидеть в интернете и соцсетях, а научить их не злоупотреблять вредным контентом и не проводить в сети всё свободное время.