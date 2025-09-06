В России запатентовали ролевую игру против буллинга

Социально-психологическую ролевую игру "Противостояние буллингу или как остаться на светлой стороне" разработали в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Комплект методических материалов уже зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, сообщили ТАСС в вузе.

© РИА Новости

Игра - это прикладной инструмент профилактики травли в школьных коллективах. По механике она близка к формату "мафии", но с педагогическими целями: участники случайным образом получают роли (агрессор - разбойник, защитник/ медиатор - богатырь, жертва - крестьянин), проживают несколько раундов взаимодействия, а затем проходят рефлексию с ведущим-психологом. За счет смены перспективы дети безопасно "примеряют" разные позиции и учатся видеть последствия травли - для жертвы, для очевидцев и даже для самого обидчика.

«Мы сознательно "упаковали" серьезный разговор в игровой формат. Сначала - легкое вовлечение, затем - обсуждение чувств, правил и ответственности. Такой мягкий выход из зоны комфорта формирует эмпатию и навыки ненасильственного поведения», — рассказала ТАСС и. о. директора Института детства НГПУ Валентина Волохова.

По словам авторов, материалы уже апробированы в 20 школах Новосибирска и области. Организаторы отмечают, что на обсуждениях часто меняются привычные роли: школьный лидер с "жесткой" манерой общения получает роль уязвимого участника и впервые проговаривает, "как это - быть на месте другого".

Методическое обеспечение включает: подробную инструкцию ведущему (сюжет, правила, пошаговый сценарий, вопросы для рефлексии после каждого раунда); карточки персонажей (оригинальный дизайн, макеты для печати/использования на "коронах-бейджах"); презентацию для проведения игры (вступление, правила кругов, визуальные подсказки); справочные материалы по теме буллинга для подготовки педагога/психолога.

В настоящее время авторы проекта готовят тираж печатных наборов для выездной работы в школах, а также собирает предложения по доработке через QR-форму обратной связи (варианты новых ролей, сценариев, визуальных решений).