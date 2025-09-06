Почему тихий младенец — это красный флаг, а не подарок

«Удобный», тихий младенец иногда воспринимается как мечта, особенно когда родители устали от бессонных ночей, детских криков и других «прелестей» материнства. Но это может быть не подарком, а серьезным тревожным знаком, рассказал «Газете.Ru» Игорь Новокриницкий — медик, эксперт по двигательному развитию младенцев, детский массажист, инструктор по лечебной физкультуре.

© Газета.Ru

Так, следует обратить внимание, если новорожденный чрезмерно сонлив, не просыпается сам от голода, его сложно разбудить на кормление.

«Норма для новорожденного: 8-12 кормлений в сутки, пропускать их нельзя. Также должно насторожить, если грудничок вяло сосет грудь, быстро устает, плохо набирает вес. Если малыш почти не кричит или кричит очень редко даже при сильном дискомфорте (голод, холод, боль), у младенца нет реакции на мокрые пеленки, на громкие звуки, на яркий свет, он не вздрагивает, то это скорее признак незрелости нервной системы, а не признак спокойствия», — объяснил он.

Об этом же можно подумать, если ребенок не фокусирует взгляд на лице мамы к 1-1,5 месяцам, не улыбается в ответ к 2-3 месяцам, а также редко гулит, не издает звуков для привлечения внимания.

«Если вы заметили такие проявления «удобности» у вашего ребенка, то не спешите радоваться. Все не так однозначно. В самом идеальном случае такой ребенок может оказаться здоровым, но флегматиком по темпераменту. Такие дети могут быть от природы спокойными и медлительными. Здесь следует отличать важный момент: их развитие в целом соответствует возрастным нормам, просто в своем темпе. Если это действительно так, то развитию ребенка ничего не угрожает», — сказал эксперт.

Иногда перечисленные признаки могут свидетельствовать о гипотонии, задержке моторного и психоречевого развития. Такие дети характеризуются малоподвижностью и отсутствием интереса к окружающему миру. Отсутствие эмоционального отклика на маму и оживления при виде близких, избегание зрительного контакта могут быть ранними признаками расстройства аутистического спектра.

Также следует обратить внимание на сенсорные и эндокринные нарушения.

«Сенсорные — это снижение тактильной чувствительности, слуха или зрения, что может приводить к недостаточной реакции на внешние стимулы и часто ошибочно интерпретироваться как «спокойствие». А к эндокринным нарушениям можно, например, отнести врожденный гипотиреоз. Он вызывает вялость, сонливость и недостаточную двигательную активность у ребенка», — добавил он.

Важно не упустить время и вовремя обратиться к специалисту. Не следует забывать, что первые месяцы развития — это фундамент на всю жизнь, а забота в детстве определяет будущее ребенка. Никто так, как вы, не знает своего ребенка, никто не станет ему лучшим экспертом.

Эксперт также назвал патологические симптомы, требующие особенного внимания.

«К 4-6 неделям ребенок не улыбается в ответ на голос или лицо родителя; к 1,5 месяцам малыш не пытается удерживать голову, лежа на животе; к 3 месяцам не тянет руки ко рту, не пытается соединять руки, не поворачивает голову на звук; к 7,5 мес. не переворачивается со спины на живот; к 9 (10 месяцам) не сидит с прямой спиной без опоры, не ползает хотя бы по-пластунски; к 12 месяцам не делает попыток вставать у опоры, нет лепета или первых слов», — рассказал эксперт.

Еще один тревожный знак — ребенок эмоционально не вовлечен в игры и другие активности с родителями, не проявляет радости при виде родителей, не стремится к тактильному контакту, не тянется к игрушкам, не пытается их изучать (рассматривать, пробовать на вкус, стучать), не проявляет интереса к новым предметам или звукам.