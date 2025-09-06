Что считается неисполнением родительских обязанностей и чем это чревато

В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Раньше нарушителям приходилось платить максимум 500 рублей, а теперь это — минимальная сумма. Что входит в родительские обязанности, что считается нарушением и можно ли получить штраф «случайно», выясняла «Вечерняя Москва».

Насколько выросли штрафы

Штрафы за неисполнение родительских обязанностей выросли в России еще 11 августа 2025 года. Теперь недобросовестным родителям придется платить от 500 до 2000 рублей.

Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей, — напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что в последний раз размеры штрафов за такое правонарушение пересматривали в 2007 году. С тех пор, по мнению Машарова, многое изменилось.

Что считается неисполнением родительских обязанностей

Родительские обязанности прописаны в Семейном кодексе РФ и включают целый ряд задач по воспитанию и обеспечению детей. Так, это забота о здоровье ребенка, обеспечение ему образования, жилья, защиты его прав и интересов, соблюдение его имущественных интересов.

Родитель обязан заботиться о безопасности ребенка, чтобы он был одет, обут и накормлен, чтобы он мог учиться в школе, чтобы не жил без надзора, — объяснила «Вечерней Москве» юрист, специалист по судебным разбирательствам и судам по вопросам опеки над детьми Мария Ярмуш.

Например, родителей могут оштрафовать, если ребенок постоянно прогуливает школу или дерется с одноклассниками. Но, по словам эксперта, нарушения необязательно должны быть систематическими, чтобы родителям могли выписать штраф.

Если поздно вечером полиция поймает на улице ребенка, который гуляет без взрослых, его доставят в отдел, а родителей оштрафуют. Также штраф могут выписать, если маленького ребенка оставят дома одного. То есть штраф можно получить даже за не очень серьезное, но потенциально опасное нарушение, — рассуждает Ярмуш.

Она отметила, что штраф можно получить даже за какой-нибудь небольшой проступок. Юрист рассказала о случае, когда мать оставила двух малолетних детей одних дома, а сама отправилась на улицу, чтобы вынести мусор. За время ее отсутствия дети принялись скандалить, а соседи, услышав крики, вызвали полицию. Женщина вернулась домой уже через несколько минут, но ее все равно оштрафовали.

Также я работала со случаем, когда мать оставила восьмилетнего ребенка одного дома. Он не кричал, не хулиганил, не делал ничего опасного, но отец, который живет отдельно, все равно вызвал полицию. То есть бывает и такое, что разведенные родители начинают вот так «воевать». Но конкретно в этом случае мать смогла доказать, что ребенок не был в опасности, и ее не стали штрафовать, — рассказала собеседница «Вечерней Москвы».

При этом у родителей всегда есть право объяснить полицейским, почему они, например, оставили ребенка одного дома. Кроме того, мама и папа могут оспорить штраф в судебном порядке.

Уголовное дело и лишение прав

Неисполнение родительских обязанностей считается административным правонарушением (статья 5.35 КоАП РФ). И хотя этот проступок считается не очень серьезным, его последствия могут быть достаточно серьезными.

Этот штраф навсегда останется в биографии человека. Например, если родители захотят развестись, то это правонарушение будет учитываться при принятии решения о том, с кем останется ребенок, — предупредила Мария Ярмуш.

Также существует уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). Уголовные дела заводят на родителей, когда их действия по отношению к ребенку могут привести к более серьезным последствиям. За такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.

В статье отмечается, что такое преступление должно быть сопряжено с жестоким обращением с ребенком. Но это не значит, что ребенок должен ходить в синяках, чтобы на его родителей завели уголовное дело. Необеспечение нормальных условий проживания, ограничения в общении с другими детьми или походов в школу — это тоже жестокое обращение, — подчеркнула юрист.

В отдельных случаях родителей могут лишить родительских прав. Это делается, когда ребенок постоянно живет в антисанитарии, не ходит в школу, гуляет по улицам без надзора и хулиганит.

Сначала родителям выписывают штрафы, потом сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) пытаются помочь семье, проводят беседы. Если все это не помогает, родителей лишают прав. А иногда даже выписывать штрафы необязательно, когда работники ПДН сразу видят, что ребенок растет в ужасных условиях, — заключила Ярмуш.

