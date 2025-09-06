Почему не стоит давать маленьким детям спреи для горла

Настал период простуд и родители держат наготове средства от насморка, боли в горле и прочих сезонных неприятностей. Заболеть недолго, а пропускать детский сад и школу нежелательно. Да и чадо хочется поскорее избавить от простудных симптомов.

Для горла большинство мам покупают спреи. Ими легко пользоваться, да и действуют довольно быстро. Однако мнение врачей однозначно: аэрозольные препараты могут принести больше вреда, чем пользы. Особенно это касается малышей до пяти лет. Врач-отоларинголог Людмила Джапаризде предостерегла родителей от злоупотребления подобными средствами.

Почему «пшик» в горло сделает только хуже

«Даже самые мягкие антисептические спреи при частом применении пересушивают слизистую оболочку. Для горла, и без того раздраженного болезнью, это дополнительная нагрузка. Вместо ожидаемого облегчения ребенок может почувствовать усиление жжения и дискомфорта. Сухая слизистая хуже выполняет защитные функции, и процесс выздоровления замедляется», — говорит медик.

Во-вторых, есть более серьезная причина отказаться от подобных назначений в младшем возрасте. Все спреи потенциально опасны для детей до пяти лет. Дело не только в составе препарата, а в самой форме его применения. Чтобы впрыснуть лекарство безопасно, нужно задержать дыхание хотя бы на пару секунд. Малыши этого не умеют, особенно груднички.

Возникает цепочка событий, которую сложно назвать безобидной: взрослый нажимает на распылитель — ребенок в этот момент делает вдох — мельчайшие частицы препарата устремляются в дыхательные пути. Результат может быть непредсказуемым: от приступа кашля и рвоты до бронхообструкции, когда дыхание становится затрудненным. Для грудного ребенка это особенно опасно.

После пяти лет ситуация меняется. Дети уже способны задерживать дыхание и контролировать вдох, поэтому использование обезболивающих спреев не вызывает таких опасений. Но даже в этом возрасте многие врачи считают их скорее дополнительным, чем обязательным элементом лечения. Облегчить боль в горле можно и другими, более приятными способами.

Мороженое вместо спреев и таблеток и другие методы

Как бы странно это ни звучало, но охлажденное лакомство в виде мороженого или кусочек обычного льда способны ненадолго снизить чувствительность слизистой. Для детей постарше подойдут сосательные конфеты — они стимулируют выработку слюны, которая обволакивает горло и смягчает раздражение. Это не только эффективно, но и комфортно для маленького пациента, поясняет Людмила.

Если же эти меры не дают результата, на помощь могут прийти противовоспалительные препараты. Но даже в таком случае врачи советуют не забывать о простом и действенном методе — обильном теплом питье. Оно помогает увлажнить слизистую, снять неприятные ощущения и ускорить восстановление.