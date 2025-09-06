Стало известно, игрушки по каким мотивам пользуются спросом у детей

В России отмечается высокий спрос на игрушки, созданные по мотивам отечественных анимационных фильмов. Отечественные производители способны полностью удовлетворить запросы потребителей, предлагая качественную и безопасную продукцию.

© runews24.ru

Такую оценку состоянию рынка дал глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, российские компании производят современные товары, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Министр подчеркнул, что особую популярность у покупателей завоевали именно игрушки с персонажами из российских мультфильмов. Это свидетельствует о востребованности национальных культурных кодов в сегменте детских товаров.

За первое полугодие текущего года объем производства детских товаров в стране достиг 7,1 миллиарда рублей, что соответствует показателям прошлого года. Основную долю на рынке занимают товары легкой промышленности, детская мебель, издательская продукция и товары для ухода.

Алиханов добавил, что в настоящее время в отрасли детских товаров работает около 1,6 тысячи российских компаний. Они обеспечивают стабильный ежегодный рост объемов производства на уровне 5-6%, рассказал министр в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.