Ученые выяснили, почему дети становятся малоподвижными

Дети перенимают малоподвижный образ жизни у родителей, показало исследование бразильских ученых. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Sports Medicine and Health Science.

В эксперименте приняли участие 182 ребенка в возрасте 6–17 лет и их родители. В течение недели физическая активность участников измерялась с помощью специальных акселерометров, которые прикреплялись к бедру.

Во всех группах ученые зафиксировали высокий уровень сидячего времени: в среднем и дети, и их родители проводили сидя по восемь-девять часов ежедневно.

