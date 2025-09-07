Родителям рассказали об упражнениях против плохого зрения для детей

Если ребенок много времени проводит в телефоне или за компьютером, у него могут начаться проблемы со зрением. О том, как этого не допустить, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Для того чтобы зрение не падало, эксперты советуют родителям следить, чтобы каждые 20 минут ребенок отрывался от экрана и 20 секунд смотрел вдаль. Если он не выполняет это правило, можно ограничить экранное время в настройках устройства.

Также необходимо ежедневно делать зарядку для глаз. Например, можно крепко зажмуриваться на 3-5 секунд, а затем широко открывать глаза на это же время, повторяя упражнение 6-8 раз.

При длительном чтении эксперты порекомендовали переключать режим дисплея на "ночной" или черно-белый.

"Еще можно использовать компьютерные очки - для защиты от излучения и бликов", - добавили специалисты.

Кроме того, есть правила, позволяющие глазам не уставать при письме и чтении. Во-первых, для правшей свет должен падать с левой стороны, для левшей - с правой. Во-вторых, расстояние до рабочей поверхности должно составлять не больше 25 см, до экрана смартфона - 40 см, до монитора - не менее 70 см.

Обратиться к врачу стоит в том случае, если ребенок говорит, что вдали все расплывается, у него появились краснота и ощущение песка в глазах, он часто жалуется на боль в голове, шее и плечах.