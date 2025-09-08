Малышева назвала идеальный возраст для материнства

Популярная телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обратилась к молодым людям с призывом не откладывать создание семьи и рождение детей до 30 лет.

«Не откладывайте замужество и рождение детей на потом. Природа не изменилась, и идеальный возраст для материнства — от 18 до 25–26 лет», — заявила ведущая.

По ее словам, после тридцатилетнего рубежа у женщин значительно сокращается запас яйцеклеток, что снижает шансы на успешную беременность. Кроме того, дети, рожденные женщинами старше 30 лет, чаще сталкиваются с различными патологиями.

Чтобы молодые семьи не распадались брянский депутат предложил ввести систему санкций за флирт на работе. По мнению регионального парламентария, за незначительную провинность достаточно будет ограничиться выговором. Если флирт зашел слишком далеко, за это любвеобильного коллегу работодатель должен заставить заплатить крупный штраф. А если и штрафы не отобьют желание флиртовать на работе – это должно привести к увольнению. Следить за исполнением наказания, согласно предложению брянского депутата, должны HR-специалисты.