Как рождение ребенка может разрушить брак

Cобытие может разрушить брак.

При этом совместная забота может сформировать «крепкую семью». Женщинам не стоит использовать беременность для удержания партнёра в отношениях. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Каждая мать должна сказать своей девочке маленькой, у которой только начинаются признаки её женственности, менструация: никогда в жизни не используй рождение другого человека с целью сохранения своих отношений в паре. И во все времена это доказано, кровью прописана эта инструкция, что дети не скрепляют брак. Я продолжу эту фразу с точки зрения психоанализа: дети брак разбивают. Они ссорят родителей, потому что рождение ребёнка — это первичный кризис в паре. Если они выживают в заботе о ребёнке, тогда мы уже говорим, что формируется крепкая семья».

Ранее Смолярчук объяснила нежелание людей разводиться. Для мужчин расторжение брака может выглядеть как признание ошибки в выборе партнёра. Женщины воспринимают этот процесс как крах мечты о счастливой любви «до конца дней».