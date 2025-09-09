С какого возраста нужно оценивать репродуктивное здоровье детей

Введение профилактического осмотра для оценки репродуктивного здоровья ребенка в шесть лет поможет раньше выявить патологию или отклонение от нормы для их своевременного исправления. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике у детей Лейла Намазова-Баранова.

В сентябре 2025 года в силу вступил приказ Минздрава России, согласно которому первичный профилактический медицинский осмотр с целью оценки репродуктивного здоровья в России будет проводиться детям в возрасте в первый раз в шесть лет, а затем ежегодно с 13 лет.

"С чем в последние годы сталкивались педиатры - к сожалению, с тем, что в современных семьях по-прежнему многие отклонения в состоянии здоровья детей остаются за кадром внимания родителей. Именно поэтому для усиления профилактической составляющей осмотров были передвинуты на более ранний возраст осмотры некоторых специалистов, где-то добавлены дополнительные консультации или анализы. Главная цель - как можно раньше выявить патологию или просто отклонение от нормы, чтобы скорректировать их. Ведь детский организм - невероятно пластичный, очень многое можно легко исправить, если рано заметить, до того, как болезнь серьезным образом разрушит организм", - сказала Намазова-Баранова.

По ее словам, в последние годы достаточно часто выявлялись дети, имеющие пороки развития мочеполовой системы, избыточную массу тела или ожирение, воспалительные заболевания наружных половых органов, что могло бы быть выявлено, если бы они раньше попали на консультацию к детскому гинекологу или андрологу.